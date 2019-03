Aurel Popescu: Primarul să oprească „mascarada”

Schimbare de situație în Consiliul Local Târgu Jiu. După aproape o lună de certuri pe seama validării directorului CSM, consilierii majoritari sunt cei care îi cer acum primarului să semneze contractul de muncă cu Robert Bălăeț. Solicitarea vine în urma unor amendamente aduse la proiectul inițial, care ar permite validarea candidatului declarat câștigător.

Pe baza unor amendamente aduse și adoptate la proiectul inițiat de primarul Marcel Romanescu, majoritatea PSD-ALDE-PSRO din Consiliul Local susține că edilul poate semna contractul cu Robert Bălăeț. „Am hotărât împreună cu aliații noștri să stabilim lucruri clare care să reducă aceste tensiuni și să permitem primarului să finalizeze, prin semnarea contractului, această problemă. Au fost aduse amendamente care au fost discutate mai întâi în cadrul comisiilor de specialitate și, ulterior, în plenul ședinței de Consiliu Local. S-a stabilit ca în urma verificărilor pe care le va face domnul primar, tot dumnealui să fie împuternicit pentru a semna contractul cu cel declarat câștigător al funcției de manager la CSM Târgu Jiu. Chiar s-a subliniat în cadrul discuțiilor că niciodată nu s-a discutat despre persoane, ci despre modul de organizare al concursului. Acum domnul primar are posibilitatea să semneze contractul cu domnul Bălăeț. Dacă nu o va face, este încă o dovadă că domnul primar nu vrea să creeze decât tensiune și că nu are de gând să promoveze aceste lucruri benefice copiilor și sportivilor din Târgu Jiu”, a declarat viceprimarul PSD Aurel Popescu.

„Să termine cu această mascaradă”

Vicele Popescu îi mai cere primarului Romanescu să oprească „mascarada” din Consiliul Local. „Îl rugăm pe domnul primar să constate îndeplinirea tuturor formalităților pentru desfășurarea concursului și, mai departe, să semneze contractul de management cu candidatul declarat admis. Este foarte important pentru noi să depășim acești pași, pentru că urmează aprobarea bugetului și trebuie să luăm în calcul multe alte lucruri până ce acest club va funcționa. Este vorba de buget, de licențieri, de discipline. Dacă ne ține în loc acum, nu face nimic altceva decât să facă să dispară și ultima idee că în 2019 acest club va funcționa. Îl rugăm să înțeleagă acest lucru și să termine cu această mascaradă de a arunca pisica dintr-o parte în alta. Iată, are acum posibilitate să semneze contractul cu câștigătorul declarat admis”, a mai spus Aurel Popescu.

„O lume nebună”

Primarul municipiului Târgu Jiu nici nu vrea să audă argumentele consilierilor și spune că va da înainte cu punerea proiectului pe ordinea de zi a următoarelor ședințe, până la aprobarea lui. Romanescu s-a arătat deranjat și de faptul că liderul ALDE, Ion Iordache, și-a asumat un comunicat de presă prin care transmitea că situația din Consiliul Local a fost deblocată datorită consilierilor ALDE. „Sunt surprins de tot ceea ce se petrece în Consiliul Local și, mai mult, în politica din județul Gorj. Nici măcar nu am avut puterea să citesc comunicatul celor de la ALDE, dar am înțeles că au inițiat un proiect de hotărâre. Trăim într-o lume de nebuni, sincer vă spun. Inițiatorul proiectului respectiv este primarul municipiului Târgu Jiu, n-are nicio treabă cu ALDE sau cu Eduard Lădaru. Faptul că au modificat iarăși în totalitate un proiect de hotărâre, mă determină să cred că acest copil de mingi al PSD-ului, Eduard Lădaru, nu înțelege legea. Proiectul de hotărâre spune ceva. Este modificat nu numai titlul proiectului, ci și conținutul. Inițiatorul vine cu un proiect de hotărâre ce poate fi modificat sau completat, dar fără să se schimbe în esență fondul problemei. Eu am venit cu o propunere. De la eliminarea articolului respectiv până la validarea a nu știu ce concurs e o cale foarte lungă. Așa cum am promis, voi propune de fiecare dată proiectul de hotărâre pe care l-am propus inițial. La fiecare ședință, de îndată, extraordinară sau ordinară, voi veni pe masa consilierilor cu acest proiect de hotărâre”, a declarat Marcel Romanescu.

„Să stabilim câștigătorul”

Primarul îi acuză pe consilierii majoritari că țin morțiș să promoveze o anumită persoană pe această funcție. „Nu pot să trec eu peste ceea ce a stabilit comisia. Există organe abilitate, Poliție, Parchet, instanțe de judecată, care pot să spună, la un moment dat, dacă acel concurs a fost organizat sau nu în mod legal, nu eu ca primar. Cred că ceea ce fac astăzi consilierii locali nu e altceva decât să blocheze activitatea sportivă din municipiul Târgu Jiu. Au în minte ideea că, totuși, Dan Marinescu trebuie să fie director. Cred că propunerea pe care a făcut-o Mihai Paraschiv este pertinentă. Să stabilim prin hotărâre de consiliu local ca Dan Marinescu să fie directorul clubului fără să se mai organizeze concurs. Noi, ca și consilieri locali, stabilim câștigătorul concursului chiar dacă altul a fost câștigătorul în urma procedurii organizare”, a mai spus Marcel Romanescu.

Mută iar ședințele?

Între timp, vicepreședintele Asociației Județene de Fotbal, Daniel Băloi, propune ca viitoarea ședință a Consiliului Local Târgu Jiu să se țină în Sala Sporturilor. „Având în vedere greutățile prin care trece în acest moment Consiliul Local Tg-Jiu privind desemnarea unui director la CSM Tg-Jiu, propun domnului primar Marcel Romanescu convocarea viitoarei ședințe a consiliului în Sala Sporturilor din Tg-Jiu, pentru ca aleșii noștri să fie mai aproape de problemele sportului gorjean, de părinți, de antrenori, de sportivi. Adică să coboare puțin în iarbă, cum spunem noi în lumea sportului! Eu cred că sala va fi arhiplină, exact ca la meciurile memorabile de handbal și baschet! Să vedem atunci dacă aleșii noștri, indiferent de culoarea politică, ne pot privi în ochi”, a scris Băloi pe pagina de socializare.