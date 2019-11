Mihai Paraschiv, director la Transloc! Romanescu: ”Nu am ascuns niciodată prietenia pe care o am cu Mihai”

Consilierul liberal, Mihai Paraschiv, la un pas de a obține conducerea Transloc. Deși concursul pentru această funcția nu s-a încheiat, toate premisele indică faptul că alesul din Consiliul Local Târgu Jiu îl va înlocui pe Căilean din fruntea unității de transport public în comun. Primarul Marcel Romanescu recunoaște că este încântat de cel care va prelua frâiele Transloc.

Prima probă a avut deja loc, din spusele primarului rezultatul final urmând să fie validat de Consiliul de Administrație. În privința colaborării cu Mihai Paraschiv, edilul Marcel Romanescu susține că este mai mult decât încântat. “Să vă spun că nu, v-aș minți! Normal că mă mulțumește, pentru că este colegul meu! Este un om care până la această vârstă a demonstrat foarte multe lucruri în domeniul privat. Sunt sigur că și în noul sistem va face față! Mai mult decât atât, mă încântă faptul că în perioada următoare suntem puși în situația implementării unor proiecte pe fonduri europene în valoare de 40 de milioane de euro doar pe Transloc. Mihai vine din mediu privat și știe ce însemană competiția, și, pe de altă parte, este bun vorbitor de limbi străine. Trei din companiile înscrise în licitație sunt companii internaționale și ar fi bine ca imediat ce se desemnează câștigătorul, Mihai să se deplaseze la societățile respective și să vadă exact care sunt termenele minimale în care s-ar livra troleele la Târgu Jiu. Nu am ascuns niciodată prietenia pe care o am cu Mihai sau relația foarte bună pe care am avut-o de când suntem colegi în PNL Gorj. Mihai este absolvent pe acest domeniu, nu văd ce motive ar avea să nu facă performanță”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Căilean, absent

În sala de concurs nu a fost prezent actualul director, lucru confirmt de primar. “Domnul Căilean nu s-a prezentat la acest concurs, nu a fost în sală pentru a concura pe această poziție”, a mai afirmat primarul Municipiului Târgu Jiu.