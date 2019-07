Motivul pentru care un olimpic târgujian a ales să studieze la facultate în orașul natal

Marian-Ionuț Cioplean, absolvent al Colegiului Economic „Virgil Madgearu“ din Târgu Jiu, care s-a clasat pe locul III la Olimpiada Națională de Servicii și premiant al Burselor de Excelență Rotary 2018, a ales să studieze la facultate în orașul natal, cu toate că a fost admis la toate universitățile mari din țară. „Nu vreau să sper și nici nu vreau să cred, ci eu știu că am făcut o alegere bună!

Și da, din aroganță, am depus dosarul la toate facultățile de prestigiu din România, fiind scutit de taxe de înscriere și alte cheltuieli de protocol. Și da! Olimpicii primează întotdeauna! Puteam să aleg orice altceva… Însă, rămân fidel Excelenței învățământului gorjean, și-mi doresc să realizez o contribuție importantă la dezvoltarea Educației în județul nostru!

Acum, am continuat spre același domeniu în care am înclinație, științele economice, în speță: Contabilitatea. Un domeniu în care «am dezvoltat aripi» cu sprijinul dnei prof. Arjoca Veronica (cadru didactic cu MERITE DEOSEBITE) și în care o să continui studiul alături de cadre didactice universitare merituoase, printre care și dna prof univ. Lucia Popa Paliu, cu care am realizat o pre-familiarizare prin intermediul lucrărilor ce am avut prilejul să le studiez în pregătirea ce am dezvoltat-o până în prezent“, a postat pe pagina lui de Facebook Marian-Ionuț Cioplean.