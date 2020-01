Municipiu lăsat fără apă și căldură din cauza unui arbore prăbușit

O plută aflată la marginea municipiului Motru, pe malul pârâului Ploștina, a căzut din cauza vântului puternic peste conductele de alimentare cu apă și energie termică a municipiului Motru, liniile electrice aeriene ale EMC Motru, liniile ferate industriale ale ELCFU Motru.

Lucrătorii Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj au intervenit de ieri dimineață pentru degajarea zonei. „Pluta a căzut transversal peste malurile albiei minore a pârâului Ploștina. A fost afectată conducta de termoficare care alimentează orașul Motru, cablurile de alimentare cu energie electrică ale municipiului și cele ale două unități CEO. Sediul EMC Motru a fost afectat, liniile ELCFU și conducta Aparegio. Am intervenit de dimineață. Am reușit să degajăm zona. Era o plută destul de mare. Am fost sprijiniți de EMC Motru cu o macara”, a spus Doina Isar, directorul interimar al SGA Gorj.

Lucrătorii de la Ape au mai tăiat o plută care stătea să cadă și să producă pagube la fel de mari.