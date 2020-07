Noi acuze pe tema CSM Târgu Jiu. “Este ridicol să fim acuzați că boicotăm o realizare pentru care am făcut eforturi la cel mai înalt nivel”

- Advertisement -

În prag de alegeri Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu devine instrument de manipulare. Primarul Marcel Romanescu și viceprimarul Aurel Popescu sunt din nou la cuțite, tema disputei fiind entitatea sportivă. Edilul îi acuză pe cei care au pus bazele CSM-ului că încearcă să boicoteze activitatea Clubului.

Un prim câștig al managerului Robert Bălăeț, dat de instanța din Bănie, a reaprins scandalul de la CSM Târgu Jiu. Entuziasmat de decizia favorabilă, primarul Marcel Romanescu i-a acuzat pe social-democrați că înceracă să tulbure apele la CSM. “Știm foarte bine cât de greu a luat naștere acest club. Fără presiuni acest Club nu avea viitor. Pentru PSD orice realizare pentru a activitate desfășurată de Primărie nu este benefică. Au încercat permanent să se opună realizării unor performanțe în Primăria Târgu Jiu. Toate jocurile politice nu sunt binevenite chiar dacă s-au folosit cozi de topor pentru a face rău CSM”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

CSM Târgu Jiu-realizare PSD

Pe de altă parte viceprimarul Aurel Popescu susține că toate aceste declarații au un caracter electoral. Social-democratul afirmă că acuzele sunt nefondate atâta timp cât chiar el a pusa bazele actualului CSM Târgu Jiu. “Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu a devenit un instrument de manipulare, folosit de Marcel Romanescu. Mă simt obligat să clarific lucrurile. Am fost și suntem acuzați că încercăm să îngreunăm activitatea Clubului Sportiv Municipal, lucru total neadevărat. Le reamintesc celor care ne arată cu degetul că, personal, am făcut toate demersurile necesare la Ministerul Tineretului și Sportului pentru înființarea acestei entități sportive, astfel încât, în anul 2018 ne-am bucurat, împreună cu târgujienii, de îndeplinirea acestui obiectiv. Este ridicol să fim acuzați că boicotăm o realizare pentru care am făcut eforturi la cel mai înalt nivel, alături de toți factorii de decizie de la momentul respectiv. Am susținut în toți acești ani activitatea sportivă a CSM Târgu Jiu prin alocarea sumelor necesare funcționării, prin votul dat în Consiliul Local. Tot noi, consilierii PSD, suntem cei care am militat pentru aducerea tinerelor talente din orașul nostru la activitățile sportive derulate și nu pentru promovarea sportivilor străini, în vederea unei performanțe rapide. Nu am fost și nu suntem împotriva activităților sportive, Clubul Sportiv Municipal fiind una din realizările de suflet a celor care au gândit acest proiect. Domnul Marcel Romanescu este în plină campanie electorală, niciodată nu a fost la serviciu, în cei trei ani de zile nu s-a interesat de Primăria Târgu Jiu. În toată această perioadă a încercat și înceracă ca proiectele preluate de la noi să le treacă în dreptul domniei sale. Vă dau două exemple : proiectul ce vizează achiziționarea de aparatură medicală la Spitalul Județean Târgu Jiu și condițiile de funcționare de la Stadionul Municipal. Noi, consilierii PSD, am venit cu propunerea ca echipele naționale să joace gratuit pe arena din Târgu Jiu”, a transmis Aurel Popescu.