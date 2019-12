Nu sunt bani pentru acordarea salariilor funcționarilor din Primăria Motru în ultimă lună a acestui an

Primăria municipiului Motru nu are banii necesari pentru acordarea salariilor și a celorlalte drepturi aferente ultimei luni a acestui an. Primarul orașului, Gigel Jianu, a declarat la o emisiune de la Gorj Tv că așteaptă o rectificare bugetară, pentru ca drepturile salariale să poată fi acordate: „Așteptăm rectificarea bugetară ca să putem acorda salariile pentru luna decembrie. Nu avem banii necesari și situația nu este chiar așa de roz, dar așteptăm rectificarea ca să terminăm anul cu bine. S-au achitat voucherele și indemnizația de rană a fost dată luna trecută pe toată perioada în care nu s-a acordat. Pentru că nu am avut bani, nu am bugetat. Am avut un protocol încheiat cu sindicatul, în care am stabilit că voucherele de vacanță“.

Angajații Primăriei Motru s-au mai confruntat toamna trecută cu întârzieri la plata salariilor, care nu au fost acordate pe o perioadă de câteva luni.