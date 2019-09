O nouă ambulanță pentru intervenții în zone montane pentru Salvamont Gorj

Serviciul Județean Salvamont Gorj va achiziționa încă o ambulanță pentru teren accidentat. Este vorba de o mașină Duster echipată în mod corespunzător cu toate echipamentele necesare pentru acordarea primului ajutor medical. „Avem o mașină la care am ținut foarte mult dar care a împlinit 13 ani, iar costurile de întreținere și reparații devin din ce în ce mai mari. O s-o înlocuim în acest an. Am finalizat procedura de achiziție a unei ambulanțe medicalizată. Va fi doar pentru intervenție, nu pentru transport pacienți. Mașina va fi dotată cu toată aparatura necesară în situațiile de urgență. Pe lângă echipamentul de salvare va avea defibrilator, aspirator de secreții, trusă medicală și tot de ce avem nevoie pentru intervenție montană. Va fi un Duster, pentru că a fost nevoie să ne încadrăm într-o anumită sumă. Este o mașină de intervenție bună, care ne va ajuta și se alătură celorlalte două ambulanțe pe care le avem, una care se află în zona Rânca, iar cealaltă în Târgu Jiu“, a spus Sabin Cornoiu, șeful Salvamont Gorj la Radio Târgu Jiu.

Salvamontiștii gorjeni, calificați și ca paramedici

14 dintre cei 15 salvamontiști din Gorj sunt calificați și ca paramedici și au, astfel, competențele necesare să lucreze cu aparatura medicală de pe ambulanță. „Toți salvatorii montani prin cursurile pe care le fac au pregătire medicală certificată prin lege, dar pentru a le asigura o cât mai bună pregătire în domeniu și o cât mai mare experiență, am hotărât ca toți salvatorii să facă și cursurile de paramedici și să ne echilibrăm ca nivel de pregătire cu tot ce înseamnă serviciu de urgență. În prezent, avem patru salvatori la cursurile de la Craiova și în această săptămână au loc examenele. Vom avea, în total, 14 dintre cei 15 salvatori angajați și cu pregătire de paramedic“, a mai precizat Sabin Cornoiu.

O atenție deosebită este acordată și echipamentului. „În acest an ne-am axat pe înlocuirea echipamentului care se distruge din cauza uzurii specifice activității. Hainele se agață și se rup în timpul căutărilor“, a menționat șeful salvamontiștilor din România.