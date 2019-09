Pandurii Târgu Jiu așteaptă banii. Romanescu : Primăria nu are niciun fel de obligații!

Decizia instanței în privința procesului dintre Pandurii Târgu Jiu și membrii acționariatului este pe buzele tuturor. Părțile implicate în proces refuză să oferă un punct de vedere oficial, urmând, cel mai probabil, să facă recurs la Înalta Curtea de Casație și Justiție. Între timp primarul Municipiului Târgu Jiu stă liniștit afirmând că instituția pe care o conduce nu este parte în proces.

Primarul Municipiului Târgu Jiu speră ca decizia instanței să nu afecteze Primăria. Romanescu susține că, legal, unitatea administrativ teritorială nu poate fi executată. „Pe de o parte mă bucur pentru clubul Pandurii că i se dă o șansă din punct de vedere financiar. Dacă cineva și-a asumat la un moment dat această obligație, trebuia să o respecte. Din punctul meu de vedere, hotărârea judecătorească nu poate fi comentată. În privința sumelor pe care trebuie să le aloce autoritatea pe care o reprezint, este un punct de vedere diferit față de tot ceea ce am auzit în aceste zile. Acționar în acest club este consiliul local. Nu sunt reprezentantul consiliului local, nici măcar nu sunt mandatat să reprezint consiliul local în acest club. Primăria, așa cum se observă în hotărârea judecătorească, nu are niciun fel de obligații. Vreau să cred că, după ce li se va comunica această hotărâre, consilierii locali vor lua o decizie. Cred și sper să găsească o modalitate de a formula recurs. Consiliul local trebuie să găsească soluțiile legale, are mai multe posibilități. Poate face un proiect de hotărâre prin care să pună Primăria și primarul în situația de a achita această sumă, poate găsi soluții pentru recuperarea acestui prejudiciu, pentru că este clar că în momentul în care se plătește această sumă, putem să o considerăm un prejudiciu dacă va trebui să plătim din bugetul Primăriei. Sunt mai multe soluții. O eventuală acțiune de recuperare a prejudiciului trebuie îndreptată împotriva celor care au produs acest prejudiciu. Când am ajuns primar, clubul era deja în insolvență și nu s-a mai angajat nicio altă sumă. Cel care era mandatat de consiliul local să îi reprezinte putea să angajeze municipalitatea cu anumite sume, dar sumele trebuiau prevăzute, prin aprobarea consiliului local, în bugetele din anii respectivi. Nu știu dacă s-a realizat acest lucru. Cine și-a luat angajamentul pentru sumele respective, și cred că este vorba de domnii Florin Cârciumaru și Aurel Popescu, chiar dacă și-au luat angajamentele, sumele trebuiau inserate în bugetul din anul respectiv”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Pandurii vs IDP

Marcel Romanescu compară situația Clubului Sportiv cu cea a Întreprinderii de Drumuri și Poduri, o unitate aflată tot în insolvență. „După tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 15 ani la clubul Pandurii, cred că cineva a avut interesul să finalizeze această procedură ca să se șteargă tot ce a fost în urmă. Nu este prima dată când se întâmplă astfel de lucruri și pot să dau ca exemplu IDP-ul. S-a mers pe aceeași modalitate, o ducem în groapă și apoi ne spălăm pe mâini. Este inexplicabil ca un club cu buget de 5 milioane de euro pe an, bani pe care îi primește de la alte entități, nu din activitatea clubului, să ajungă în această situație”, a comparat edilul târgujian.

O dă pe politică

Din partea Consiliului Județean nu a apărut nicio reacție oficială. Totuși, consilierul personal al șefului județului este convins că toți vor trece cu bine peste această decizie. „Clubul Pandurii Târgu Jiu a avut niște acționari care și-au făcut temele ani de zile. În momentul în care nu ai mai dat niciun leu, dar nici nu ai ieșit din acționariat, și se putea ieși printr-o hotărâre judecătorească, eu cred că și de data asta se vor pune la masă și clubul va merge înainte. Trebuie să avem un club fanion, iar țelul să fie promovarea în prima ligă. Dacă am fi niște oameni normali la cap, asociații trebuiau să fi plătit toate obligațiile, ne-am fi așezat la masă și am fi văzut ce trebuie făcut. PSD a pierdut alegerile parțiale și din cauza faptului că echipa de fotbal a retrogradat. Miile de suporteri au dat vina pe PSD. Când jucau în cupele europene, tot PSD conducea, dar atunci PSD nu avea niciun merit. Domnul Romanescu nu a venit cu nimic să salveze această echipă”, a declarat consilierul personal al președintelui Cosmin Popescu, Toader Cristian Pasti.

Cine e de vină?

Vicepreședintele PNL Gorj, Gheorghe Pecingină arată cu degetul spre politic dar și spre sindicate dar pledează pentru virarea banilor în conturile Pandurii. „Sunt curios ce va face CEO și cum se vor pronunța membrii FNME cu privire la faptul că trebuie să dea două milioane de euro. Eu militez să se dea banii la Pandurii. Voi face chiar un tricou în sensul ăsta cu mesajul Să vină banii la băieți! O să i-l fac cadou lui Manu Tomescu. Știe el de ce. Tot spune povești pe la televiziuni, și cei din FNME în general, dar uite ce au făcut cei din FNME. Dacă va avea CEO probleme, să se știe cui li se datorează, și clasei politice, dar și sindicatelor. Un milion ce ceva de euro chiar nu reprezintă o problemă pentru CEO în condițiile în care oamenii mor pentru că nu s-a făcut retehnologizare”a declarat Gheorghe Pecingină la un post de radio local.

Cei patru acționari au de achitat3, 3 milioane de euro Clubului reprezentând obligațiile financiare neachitate în perioada 2014-2016.