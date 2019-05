Parcările cu plată… se fac greu!

Implementarea parcărilor cu plată în municipiul Târgu Jiu bate pasul pe loc. Schimbările din fruntea Direcției de Patrimoniu a afectat realizarea acest proiect care până în acest moment nu a fost dus la finalizare. Primarul Municipiului susține că noul șef numit în urma concedierii lui Marian Rotaru se ocupă serios de treabă.

Introducerea unui sistem care să faciliteze obținerea unui loc de parcare în municipiul Târgu Jiu s-a dovedit a fi o chestiune foarte complicată. O recunoaște chiar primarul care susține că încă se analizează ofertele prezentate de societăți. Romanescu are încredere că Tătaru va termina treaba începută de Rotaru deși termenul dat inițial a expirat. Primarul a uitat și de evaluarea directorului de la Patrimoniu despre care spune că este sub monitorizare pentru trei luni de zile. „De făcut o evaluare nu am făcut. E greu să-ți faci o analiză după doar trei luni de zile. Are anumite proiecte pe care le-a inițiat. Sunt anumite termene pe care le-am stabilit împreună, prioritar fiind partea de parcări. Am avut discuții cu societăți specializate în administrarea parcărilor cu plată, și, eu cred că la jumătatea acestui an vom avea și o decizia luată și o implementare a unuia dintre sistemele prezentate până în acest moment. Sper ca împreună să luăm o decizie și să avem de anul acesta în Târgu Jiu o parcare prin sms, parcometre sau alte variante care le-a evaluat domnul Tătaru în perioada anterioară”, a declarat primarul Marcel Romanescu.