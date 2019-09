Pecingină despre Romanescu : „L-a însurat mama …îi leagă șireturile fratele”

Liberalii își dau la gioale pentru funcții publice. Marcel Romanescu și Gheorghe Pecingină sunt, din nou, la cuțite. Edilul municipiului Târgu Jiu crede că atacurile colegului au în spate dorința unei candidaturi la Primăria Târgu Jiu în 2020.

Taberele din PNL se iau din nou la trântă. Marcel Romanescu se simte atacat de colegii de partid și le dă peste nas ori de câte ori are ocazia. Disputa cu Gheorghe Pecingină arde mocnit, președintele PNL Târgu Jiu sărind ca ars ori de câte ori vreun coleg își permite să-i dea sfaturi pe administrație. Ultima dispută a avut loc pe teme sportive, după ce Pecingină și-a spus punctul de vedere în ceea ce privește activitatea CSM Târgu Jiu. Replica acidă a venit imediat din partea primarului. „Pecingină se pricepe la fotbal la fel cum se pricepe la avocatură. Dânsul îl susține pe Dan Marinescu, ca și valori sunt egali. Pecingină, fii mai reținut când ai primar. Dacă vrei să candidezi, ești liber! Sunt liberi să o facă și Pecingină și Banța. Au comentat prea mult despre Primăria Târgu Jiu. Atacurile nu sunt întâmplătoare. Nu vreau să îmi spună Pecingină ce să fac la primărie. El poate spune familiei lui, prietenilor lui dar nu mie. Pe Marinescu poate să-l pună Pecingină director al avocaților”, a declarat Romanescu.

„L-a însurat mama și căruia îi leagă șireturile fratele”

În prag de alegeri, vicepreședintele PNL Gorj s-a simțit obligat să-i răspundă elegant colegului de la municipiu. Pecingină îl descrie pe Romanescu ca fiind o marionetă. „Am militat mereu pentru susținerea sectorului juvenil, bază pentru fotbalul de calitate la nivel de seniori. O voi face în continuare. Când m-am referit la Pandurii și la ceea ce trebuia și putea fi o reconstrucție frumoasă, sănătoasă, toată lumea a înțeles ideea, mai puțin un om pe care l-a însurat mama și căruia îi leagă șireturile fratele, un mucea de-și permite să comenteze despre activitatea profesională a altora deși el este nul. Dacă afirma domnul în cauză că nu mă pricep la politică, căci am susținut oameni slabi, duplicitari, slab pregătiți, da, acceptam fără să mai comentez. Dar să-și dea cu părerea un oportunist al funcțiilor, asta nu pot tolera. PS . Klaus Iohannis Președinte”, a scris Pecingină pe pagina de socializare.

Alte planuri

Cât despre o eventuală candidatură, Pecingină ține să-l liniștească pe actualul edil care vede peste tot contracandidați. „Problema cu plecarea la un alt partid a fost la domnul Romanescu niciodată la mine. Eu am anunțat public cu ani în urmă, că nu voi candida la Primăria Municipiului Târgu Jiu. Am candidat când Cârciumaru era pe cai mari și am avut curajul să mă bat cu el, nu că valeții lui Cârciumaru. Am intrat în luptă când alții erau pe sub birouri, poate de asta sunt și acum în picioare. Pe cei care nu pot să doarmă noaptea de grija mea îi anunț că nu voi candida. Spre deosebire de alții eu nu iau deciziile de unul singur”, a declarat vicepreședintele Gheorghe Pecingină.