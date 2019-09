Podețele către gospodăriilor localnicilor din Tismana, distruse de lucrările de înlocuire a conductei de apă

Mai mulți localnici din satul Pocruia, din localitatea Tismana, s-au plâns de faptul că firma care execută lucrarea de înlocuirea a conductei de apă din oțel cu cea din material plastic a distrus podurile și accesele către gospodării și nu au remediat stricăciunile produse. O localnică chiar a depus și o sesizare în acest sens la Primăria Tismana.

„De anul trecut, în Tismana, se desfășoară lucrările pe Programul Național de Dezvoltare Locală II. Este vorba de înlocuirea conductei de metal veche de peste 40 de ani cu o conductă din polietilenă. Lucrările au ajuns acum în satul Pocruia. Traseul pe care se amplasează acum această conductă de polietilenă este la limita carosabilului, pe acostamentul drumului și sigur că în anumit zone unde podețele sau podurile gospodăriilor au fost construite până în acostament drumului sunt afectate și aceste construcții ale oamenilor“, a precizat primarul localității Tismana, Marian Slivilescu.

Constructorul este obligat să refacă podețele distruse

Edilul localității susține că firma are obligația să repare stricăciunile care au apărut și a informat-o în acest sens: „Cunosc aceste situații în care au fost distruse porțiuni din poduri și podețe. Doamna Gavrilescu a depus o sesizare și la Primărie. Noi avem situația cunoscută și am făcut adrese către constructor, care realizează lucrarea și a preluat amplasamentul odată cu începerea acestor lucrări. Are obligația în limita fondurilor pe care le are la dispoziție să facă toate remedierile necesare. Doamna dorește ca problema săi se rezolve rapid, având o lucrare mai complicată decât vecinii. Lipsa de dialog dintre dânsa și constructor a dus la această situație. Am transmis constructorului această solicitare, iar dânsul se va încadra în cerințele legii“.

Nu a fost singurul caz de acest fel. Și alți cetățeni au sesizat faptul că accesul către gospodării a suferit stricăciuni. „Au mai fost și alte cazuri. Au fost trei astfel de sesizări pe tronsonul Pocruia, cum au mai fost discuții și în alte sate ale localității Tismana“, a spus primarul Marian Slivilescu.