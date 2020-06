Popescu, în fruntea Primăriei Târgu Jiu. Vezi prima problemă tratată!

Viceprimarul Aurel Popescu a preluat de astăzi atribuțiile de primar. Cum edilul Marcel Romanescu și secretarul Grigore Jianu se află izolați la domiciliu, alesul trebuie să asigure buna funcționare a Primăriei Târgu Jiu.

Prima problemă ridicată în ședința operativă de viceprimarul Aurel Popescu a fost cea a câinilor fără stăpân. Pus în fața unei situații neplăcute, alesul a solicitat societății Edilitară o acțiune mai amplă, cel puțin atâta timp cât este el la conducerea Primăriei Târgu Jiu. “Am ridicat problema câinilor fără stăpân și i-am cerut domnului director adjunct al Edilitara, domnul Mituțoiu, să facă tot posibilul să intensifice acțiunile de ridicare a câinilor de pe străzile municipiului Târgu Jiu. Am constatat în zilele care au trecut apariția multor câini. Cu siguranță au fost aduși alți câini și abandonați în diferite zone ale municipiului. Am insistat să se facă o amplă verificare. Chiar eu am văzut o astfel de situație deranjantă, când un astfel de câine a apărut într-o zonă. Am rămas acolo până când o persoană care trecea cu un câine în lesă a depășit momentul, pentru că acel câine de talie foarte mare punea în pericol cățelul și persoana care era acolo. Nu vreau să se ajungă la situații neplăcute și tocmai de aceea am insistat să se meargă în toate zonele orașului și să se adune toți câinii care nu sunt microcipați”, a declarat Popescu.

Padocul, o temă de campanie

În ceea ce privește situația noul padoc, promis în campania electorală trecută, investiția rămâne încă pe hârtie. “Din păcate, padocul este același, nu am mai făcut niciun pas. Îmi doresc foarte mult să reiau discuția padocului în perioada următoare. În campania electorală trebuie să facem dovada că nu întâmplător am ridicat problema padocului, care este subdimensionat. Sper ca împreună cu viitorii colegi din viitorul consiliul local să găsim varianta optimă pentru ca cetățenii municipiului Târgu Jiu să nu mai aibă probleme din cauza câinilor fără stăpân”, a mai declarat viceprimarul Municipiului Târgu Jiu.