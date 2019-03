Pretențiile lui Robert Bălăeț – buget de două milioane de lei la CSM și retragerea Primăriei de la Pandurii

Nou-înființatul Club Sportiv Municipal Târgu Jiu are nevoie de un buget de peste două milioane de lei ca să funcționeze! Cel puțin atât va cere directorul Robert Bălăeț Consiliului Local Târgu Jiu. Potrivit acestuia, în cadrul CSM vor funcționa, pentru început, trei discipline sportive. În plus, Bălăeț cere ca Primăria să se retragă definitiv de la echipa de fotbal Pandurii.

Robert Bălăeț a prezentat ieri, într-o conferință de presă, care sunt prioritățile pe care le are și mai ales de câți bani are nevoie pentru a-și pune planul în aplicare. „Am început activitatea de câteva zile, am cerut delegarea din partea primăriei a unui jurist și a unei contabile, pentru că trebuie să mă ajute. Am cam finalizat discuțiile cu tot ce înseamnă partea sportivă, structurile sportive, antrenori ai orașului, mi-am creionat cam ce trebuie să fac și un buget. Urmează ca zilele următoare să prezint un buget consiliului local. Sper să le explic foarte bine, să înțeleagă că acești copii ai orașului merită ajutorul dânșilor. Cred că un buget de 2 milioane de lei ar fi suficient pentru cele trei secții. Voi merge pe baschet, volei și handbal. Vreau să creez o piramidă, de la inițiere până la echipele de seniori. O să urmeze și atragerea de sponsori și cei patru membri din consiliul director care vor trebui să vină cu niște bani”, a declarat Robert Bălăeț.

Atac la consilieri

Bălăeț încă nu a hotărât cum va colabora cu celelalte entități sportive din Târgu Jiu, însă vrea ca Primăria să se retragă de la Pandurii și, mai mult, să aibă propriile echipe de seniori care să facă performanță la handbal și baschet. Șeful CSM i-a taxat însă și pe consilierii locali pentru tergiversarea numirii sale în funcție. „La fiecare ședință de consiliu mai apare câte ceva, dar încerc să nu iau în calcul aceste jocuri. Mie mi se par copilării. Încerc să îmi fac treaba cât mai bine și să nu dezamăgesc pe nimeni în acest mandat de trei ani. În ceea ce privește colaborarea cu echipele existente de baschet și handbal, am făcut înțelegeri până la ora actuală doar pentru copii și juniori. Este posibil ca CSM să meargă pe seniori independent, să facă echipe de la zero și la baschet și la handbal. Vreau să fac și fotbal. O să cer să iasă din calitatea de membru în asocierea Pandurii Lignitul pentru a ajuta acei copii care se chinuie realmente la Pandurii”, a mai spus Robert Bălăeț.

„Contractul este valabil”

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a ținut să explice încă o dată că Bălăeț este director cu acte-n regulă la CSM, asta în ciuda încercărilor consilierilor locali de a mai contesta anumite documente. „Tot discutăm de acea ședință de consiliu în care, după o perioadă de timp, consilierii, prin vocea domnului președinte de ședință Ștefan, reveneau la aceleași sentimente pe care le aveau și înainte de semnarea contractului. Contractul este valabil, este semnat de către toate direcțiile de specialitate și nu se mai poate întâmpla nimic, chiar dacă au încercat în acea ședință de consiliu să întoarcă lucrurile la momentul inițial, momentul în care încercau să blocheze posibilitatea de a semna acel contract”.

Bazele sportive de la școli, gata de Paște

Romanescu spune că și bazele sportive de la școli vor contribui la dezvoltarea fenomenului sportiv. „Am garanția de la constructor că până la începutul sărbătorilor pascale toate terenurile de sport, cele 16 baze sportive construite la unitățile școlare, vor fi finalizate. Asta înseamnă încă un plus pentru activitatea CSM. Bazele sportive vor fi folosite în perioada de vacanță și în perioada extrașcolară de către cluburile existente la Târgu Jiu și de către tinerii care vor să desfășoare activitate sportivă în cele 3-4 zone ale orașului. Fiecare zonă a orașului are câte două baze sportive. Terenurile de handbal și de fotbal sunt prevăzute inclusiv cu nocturnă”, a mai declarat primarul Marcel Romanescu.