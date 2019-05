Prim-ministrul Viorica Vasilica Dăncilă a fost prezentă la manifestarea de tradiție „Urcatul oilor la munte“. Ce a declarat

Prim-ministrul Viorica Vasilica Dăncilă a fost prezentă, ieri, alături de ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, și ministrul Pădurilor și Apelor, Ion Deneș, la manifestarea „Urcatul oilor la munte“, care s-a desfășurat în localitatea gorjeană Novaci, unde creșterea oilor reprezintă principala ocupație a locuitorilor. Alături de aceștia s-a aflat conducerea PSD Gorj, în fruntea cu președintele organizației județene, Mihai Weber, și președintele executiv, Cosmin Popescu, senatorii și deputații PSD. Viorica Vasilica Dăncilă a fost primită cu pâine și sare. Cei prezenți au urmărit manifestările, iar mulți novăceni au dorit să se fotografieze cu prim om din stat.

Următoarea oprire a fost la Polovragi, unde prim ministrul și cei doi miniștri care au însoțit-o, au participat la o întâlnire cu locuitorii și susținătorii PSD.

„Am venit la dumneavoastră în județ, chemară de președintele PSD Gorj, Mihai Weber, de conducerea Consiliului Județean, deputați și senatori, pentru că am vrut să văd realizările pe fonduri guvernamentale și europenele. Nu am venit să facem promisiuni pentru că oamenii s-au săturat de promisiuni și vor fapte și lucruri în care și-au pus speranțele și au visat 30 de ani. Am venit pentru că ne place să stăm în mijlocul oamenilor pentru că îi iubim și îi respectăm. Tot ceea ce facem la nivel guvernamental și la nivel de partid nu vrem să facem pentru noi, ci vrem să facem pentru oameni și pentru această țară, care merită un viitor mai bun la care să participăm fiecare dintre noi, de la cei mai bătrâni și până la cei mai tineri. Vreau să mă adresez tinerilor și să-i felicit pentru că am înțeles că trebuie să se implice și că în mâinile lor vom pune viitorul comunităților, viitorul celor de la Polovragi, de la Novaci, de la Târgu Jiu, de la Stoina, de la Târgu Cărbunești și de oriunde. În ei avem speranța că vor putea duce mai departe ceea ce au clădit bunicii și părinții noștri, că vor putea construi mai departe și că vor duce mai departe tradițiile și obiceiurile din aceste locuri. Cred că avem tineri care au înțeles că nu prin jigniri și prin violență pot soluționa problemele din comunitate și din țară“, a spus prim ministrul Viorica Vasilica Dăncilă.

„Într-o societate dezbinată nu se poate vorbi de dezvoltare“

Prim-ministrul României a mai declarat că oamenii politici trebuie să renunțe la conflicte, pentru ca țara să se dezvolte: „Toți ne dorim un viitor mai bun, dar oricât s-ar strădui guvernul României și oricât ne-am strădui noi în Partidul Social Democrat, dacă alături de noi nu vin cât mai mulți cetățeni ca să se implice alături de noi, nu vom putea să ne regăsim în viitorul acestei țări. Este un moment de răscruce, este un moment pe care nu mai avem dreptul să-l pierdem și în care toți putem să creionăm viitorul acestei țări. Au trecut 30 de ani la căderea comunismului cu mai multe lucruri bune sau mai puține lucruri bune, dar ne dorim mult mai mult și ne dorim azi, într-o săptămână, nu în încă 30 de ani. În momentul în care Partidul Social Democrat a venit și a construit, au venit alții, au dărâmat tot, ne-au umilit părinții și bunicii, ne-au tăiat salarii, au închis școli, au închis spitale. Nu ne mai putem permite această experiență. Nu ne mai putem permite ca cei ca jignesc astăzi și emană atâta ură să vină și să conducă România. Ce să facă? Să ia parul, așa cum a spus Orban și să le dea în cap celor care nu sunt de acord cu ei? Acesta este viitorul pe care ni-l dorim sau viitorul în care să trăim în liniște în unitate și să avem mai mult respect. Pe 26 mai avem alegeri europarlamentare. Este un prim pas în care putem să arătăm că binele poate învinge răul. Este un pas în care putem să demonstrăm că ne pasă ce se întâmplă cu familia noastră, cu comunitatea noastră. Este un prim pas în care putem să demonstrăm că proiectele guvernamentale, fie că vorbim de PNDL 1, PNDL 2, fie că vorbim de Fondul de Dezvoltare și Investiții vrem să continue. Vrem să continuăm creșterea pensiilor, a salariilor și vrem un viitor mai bun pentru copiii noștri, pentru că vrem să rămână aici, în România. Cum să plece pe alte meleaguri, pentru nicăieri nu este mai bine decât acasă. Întotdeauna cât a fost la guvernare, Partidul Social Democrat a luat decizii bune pentru oameni. S-au făcut și greșeli. Sunt multe de făcut, dar niciodată PSD nu s-a poziționat împotriva dezvoltării comunităților, împotriva românilor și a părinților și bunicilor noștri pe care unii îi umilesc, aruncând bani pe jos sau luându-le buletinele ca să nu se ducă la vot. Într-o societate dezbinată nu se poate vorbi de dezvoltare. Ca prim ministru nu o să las pe nimeni să trateze cu demnitate această țară. Voi reprezenta cu demnitate țara oriunde voi merge. Nu o să fac un pas înapoi și o să fiu mereu mândră că sunt prim-ministru într-o țară atât de frumoasă cum este România. Alături de mine trebuie să avem europarlamentari care să muncească pentru România, să nu se poziționeze niciodată împotriva propriei țări. (…) Suntem o echipă unită și nu ne este frică de ei. Nu o să facem nici un pas înapoi. Dimpotrivă, avem toată puterea să facem pași înainte, pentru că în spatele nostru suntem dumneavoastră și milioane de cetățeni care s–au săturat de ceartă și vorbe urâte. Nu îmi este teamă de ei și am să spun ce am spus de fiecare dată: sunt mai puternică decât toți liderii opoziției la un loc“.

„Noi, ca partid, avem nevoie de reformă“

Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțe, a spus că PSD are nevoie de reformă: „Suntem partidul de la care lumea așteaptă cel mai mult și suntem partidul fără de care țara nu poate să facă mai mult. Lucrurile mari se fac de partide mari. Noi, ca partid, avem nevoie de reformă. Reforma trebuie să vină pentru că oamenii vor să facem acest lucru și PSD este partidul care trebuie să permită fiecărui român să se regăsească. Oamenii trebuie să înțeleagă că în PSD pot să există idei diferite și chiar contrare decât ale noastre. Trebuie să fie un partid al dialogului. Asta înseamnă progres. Trebuie să fim atenți la ce se întâmplă în spațiul public, la câte minciuni se aruncă. (…) Oamenii trebuie să înțeleagă că schimbările se fac la vot, și nu cum s-au făcut în 2015, când, din păcate, al nostru fost coleg a decis să facă altceva decât partidul l-a încredințat să facă, adică să țină o guvernare pentru care românii au votat. (…) Se tem de noi, pentru că încercăm să avem și noi altă poziție. Iubim Europa. Cine spune că PSD încearcă să dezbine sau că nu vrea în Europa este o minciună. PSD a adus România în Uniunea Europeană, în NATO și a avut o președinție de succes. Că îți ceri drepturile ca și ceilalți europeni, asta nu înseamnă că ești împotriva Europei, ci înseamnă să facă ceea ce români vor să faci ca om într-o poziție oficială. Asta este și obligația noastră“.