Primar, cercetat pentru omisiunea declarării unor informații. “M-au întrebat data de naștere a copiilor, și, sincer, nu am știut”

Primarul din Aninoasa se află izolat la domiciliu după ce a intrat în contact cu o persoană venită din străinătate și ea izolată. Edilul Ilie Petroi consideră că la mijloc este vorba despre o răzbunare politică, cei care au alertat autoritățile afirmând că l-au fotografiat pe edil în curtea localnicului izolat, în timpul unui moment de relaxare. Între timp poliția face cercetări.

Atât primarul din Aninoasa cât și familia acestuia vor rămâne la domiciliu până la împlinirea celor 14 zile de izolare. Ilie Petroi este nemulțumit de decizia luată afirmând că a ajuns în izolare în urma unei fapte bune. “Am fost la limita proprietății. Am deschis poarta, am făcut un pas, doi. Atâta tot! Am mers cu un coleg din primărie pentru că trebuia să-i ducă cumpărăturile. Nu sunt oameni la Primărie, șoferul a fost liber și, atunci, mașina am condus-o eu. Am schimbat câteva vorbe cu o persoană din casă dar care nu a fost plecată. Ne-a zis că are solarii și că are probleme cu livratul. Aceasta a fost toată chestia. Pe TEL VERDE, dacă dăm telefon, aflăm că trebuie să păstrăm distanța optimă. Eu am sunat și mi s-a comunicat că se izolează persoane care au contact direct și apropiat. Cineva de peste stradă a făcut poze, adversari politici, și apoi m-au reclamat. Pe mine m-a sunat directorul de la DSP, că inițial nu mi-am dat seama. Am primit apoi un alt telefon de la DSP Gorj pentru a face acea anchetă epidemiologică. M-au întrebat, printre altele, de data de naștere a copiilor, și, sincer, nu am știut, am patru copii. Apoi m-au întrebat la ce ora s-au făcut cumpărăturile, de la cine. Astea sunt lucruri aberante, să știi oră, trebuie să-și notezi totul! Nu am dus doar la persoana respectivă mâncare, am mai dus și la alții. Asta e când vrei să faci bine! Am zis să nu ne suprapunem și am mers când eu când vicele”, a declarat primarul.

La chef sau la muncă?

Edilul susține că pe rețelele de socializare incidentul a prezentat în defavoarea lui. „Am observat că se aruncă cu noroi în mine, pe un cont fals au apărut fotografii mințind că am fost la grătar. Nu este adevărat! Niciodată! Minciuni! Spune INS ce trebuie făcut: dacă dai mâna cu ei, te poți igieniza pe mâini. Nu am fost în nicio încăpere! Mai e o chestiune: banii de la persoanele care ne solicită să le facem cumpărături îi luăm, e o aberație fără margine! Dar, când vin, cei de la vamă nu iau contact de aproape cu vameși, cu poliția când îi oprește pe stradă? Asta este o chestie cusută cu ață albă, de la un capăt la altul. Asta este!”, susține Ilie Petroi

Frate bolnav

Ilie Petroi mai spune că nu este deranjat de perioada de izolare însă are un motiv pentru care și-ar dori să poată circula. “Durerea cea mare este că am fratele bolnav de cancer, în stadiu terminal, și mi-a fi dorit să mai vorbesc cu el”.

Anchetă în derulare

Între timp autoritățile s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de zădărnicirea combaterii bolilor și omisiunea declarării unor informații. „Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat faptul că la data de 7 aprilie a.c., doi bărbați, de 45 și 47 de ani, din comuna Aninoasa, ar fi intrat în curtea locuinței unei familii din comuna Aninoasa, intrând în contact cu persoanele care se aflau în izolare la domiciliu. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești”, susțin oficialii.