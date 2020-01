Primar liberal: Așteptăm legea bugetului!

Edilul din Motru așteaptă sumele pe baza cărora primăria pe care o conduce va funcționa în 2020. Gigel Jianu recunoaște că anul 2019 nu a fost chiar așa de rău, reușind să scape anul trecut de toate datoriile care încărcau visteria unității administrativ teritoriale.

„Începem anul cu bine. Am reușit să achităm toate datoriile. Nu mai avem datorii la bugetul de stat, la prestatori sau furnizorii de servicii și nici la Clubul Sportiv. Anul 2020 va fi un an al investiților. Așteptăm legea bugetului și sumele alocate pentru a ne putea face planul pentru viitor” ,a declarat Gigel Jianu.

Sportul, pe primul plan

Primarul are, printre altele, ca prioritate, sportul. Vrea să înființeze la Motru o echipă de seniori. „Am achitat toate datoriile Clubului Sportiv. Am cumpărat echipament nou pentru toți elevii și antrenorii Clubului. Am achiziționat sorturi, tricouri, treninguri și geci de iarnă. Avem și un tractor de tuns iarba pentru că avem gazon natural pe terenul de fotbal, și, din toamnă, intenționăm să înființăm și o echipă de seniori”, a mai declarat primarul.