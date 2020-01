Primarul din Tismana, supărat pe conducerea Direcției Silvice. Vrea să meargă în audiență la ministrul Mediului

Primarul localității Tismana, Marian Slivilescu, este foc și pară pe conducerea Direcției Silvice Gorj, pentru că blochează de aproape un an o investiție în alimentarea cu apă a trei sate. Este vorba de un schimb de terenuri. Primăria ar urma să primească un teren stâncos pe care se află un izvor a cărui apă se pierde apoi prin fenomenul carstic, iar Direcția Silvică să primească un teren de aceeași suprafață într-o zonă mult mai bună.

Primarul localității Tismana, Marian Slivilescu, vrea să meargă în audiență la ministrul Pădurilor și Apelor, pentru a se plânge de această situație: „Așteptăm din nou avizul de la Direcția Silvică Gorj de aproximativ o lună și jumătate. Ultima adresă am trimis-o în urma unei clarificări solicitate de ei, dar nici până acum nu am primit un răspuns. Ne amână de la lună la lună. Probabil că o să mai vină o clarificare. O să încerc să merg într-o audiență la ministrul Mediului și Pădurilor. Am fost la domnul Milosteanu, la donul inginer șef de la Ocol. Dau vina unii pe ceilalți. Acum, chiar și Romsilva ne-a dat avizul, dar lucrurile sunt blocate la Direcția Silvică Gorj“.

Aviz pentru un schimb de terenuri

Avizul pe care îl așteaptă Primăria Tismana este necesar pentru realizarea schimbului de teren. „Este vorba de un aviz prin care o suprafață de 1750 de metri pătrați unde trebuie făcută captarea aducțiunii de apă, trece din domeniul silvic al statului în domeniul public al orașului Tismana. Nu se taie niciun copac. Pentru acest teren dăm la schimb o suprafață egală la marginea pădurii Dumbrava și nici până acum nu ne-a dat acceptul. Din luna mai 2019 am început corespondența“, a mai spus primarul Marian Slivilescu.

Trei sate ar putea să scape de problemele cu apa

Conducerea Primăriei susține că are banii necesari pentru realizarea investiției, pentru trei localități care se confruntă în perioadele de secetă cu o lipsă a apei: „Facem captarea de apă a acestui pârâu care se pierde, apoi, prin fenomenul carstic. Vrem să luăm din debitul total aproximativ 20%, mai precis 0,8 litri pe secundă, care ne-a asigura alimentarea cu apă în mod gravitațional a satelor Vâlcele, Gornovița și Topești“, a mai precizat primarul orașului Tismana.