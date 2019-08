Primarul Romanescu a trecut la tăieri de fonduri? Tudor: „Dă cu parul, cu ghilimelele de rigoare, în tot ce înseamnă cultură”

Cu mâna întinsă la Consiliul Județean. După ce rectificarea bugetară a Guvernului l-a lăsat cu un gust amar, primarul Municipiului Târgu Jiu așteaptă sume mai consistente de la șeful județului. Romanescu îl atacă pe linie politică pe Cosmin Popescu, amintindu-i că în 2020 funcția sa va depinde în mare măsură de votul târgujienilor.

„Știu că președintele Consiliului Județean a fost câteva zile în concediu și nu am vrut să îl deranjez în această perioadă, dar înainte de a pleca în concediu ne-a cerut o situație, pe care am și înaintat-o către Consiliul Județean (CJ). Mi-a spus că este o solicitare pertinentă. La noi nu au fost doar cifre aruncate pe hârtie. Am și motivat cu investițiile și cu sumele de care avem nevoie. Încă mai trăiesc cu speranța că, la un moment dat, măcar CJ va ține cont de situația de la Târgu Jiu și va încerca să echilibreze aceste sume. Am pierdut un milion de euro după rectificarea de la nivel național. Nu mă aștept să primesc în integralitate această sumă de la CJ, dar mă gândesc că și Cosmin Popescu, la fel ca mine, dacă dorim să mai candidăm în 2020, luăm în calcul și cetățenii din Târgu Jiu. Prin votul uninominal prin care va trece în 2020, are nevoie și de susținerea celor din Târgu Jiu, care au o pondere semnificativă în numărul de voturi de la nivel județean”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Banii pentru investiții, fără investiții

Nevoia de bani invocată de primar nu-l mișcă pe viceprimarul Adrian Tudor care întărește spusele colegului Aurel Popescu: bugetul creionat de primar a fost unul greșit. „Marcel Romanescu aruncă din nou petarde în spațiul public. Primăria Târgu Jiu nu a fost în niciun moment în pericol să pună lacătul pe uși. Este un buget pe care l-a creionat personal. A dus foarte mulți bani pe investiții, știind și spunându-i cu toții că nu poți să cheltuiești atâția bani într-un an de zile, pentru că nu poți să le realizezi. Un primar responsabil și gospodar, asigură în primul rând funcționarea orașului. Aici e vorba de lucrări de întreținere, lucrări edilitar-gospodărești și apoi aloci bani pentru proiecte de investiții. A primit bani pentru investiții cât a cerut, pentru că a început să se văicărească, să spună că o să fie un șantier peste tot, că o să revoluționeze orașul, dar PSD nu este de acord. Noi, consilierii PSD, i-am votat bugetul așa cum a dorit. Spunea că orașul o să fie un mare șantier, dar nu vedem nimic. Din păcate, va rămâne și în acest an cu bani necheltuiți. Se plânge că nu îi dă Guvernul bani. Ai bani în buget, pe care nu ești în stare să îi cheltuiești pe investiții. Sunt aproximativ 6 milioane de lei necheltuiți din fondul de investiții și care nu pot fi duși, conform legii, către alte capitole”,

Cultura, pe lista neagră

Viceprimarul Municipiului Târgu Jiu susține că din cauza unei creionări greșite a bugetului, instituțiile subordonate Primăriei au de suferit. Edilul ar fi trecut la tăieri de fonduri. „Nu e normal că ceri Centrului Brâncuși să dea bani către proiectele edilitar-gospodărești, în condițiile în care operele lui Brâncuși au nevoie de intervenții. La fel, a luat bani și de la Teatru. Stai într-o parte pe o grămadă de bani pe care nu ai fost în stare să îi cheltuiești și, pe de altă parte, omori toate direcțiile astea. Dă cu parul, cu ghilimelele de rigoare, în tot ce înseamnă cultură. Trebuie să înțelegem că acest oraș are o moștenire culturală care trebuie întreținută și promovară. Aceste declarații, că nu dă voucherele de vacanță pentru că nu i-a dat PSD, sunt declarații de om politic populist și atât. Adică ai susținut concerte în centru ca să promovezi turismul, dar nu dai vouchere?”