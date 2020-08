Producţie record în plantaţiile de mure din Gorj. „Vom obţine 15 tone pe hectar“

- Advertisement -

Proprietarii de plantaţii de muri din judeţul Gorj au reuşit să obţină în acest an producţii record. Ionel Burtea, proprietarul unei plantaţii de şapte hectare, din localitatea Ţicleni, din judeţul Gorj, spune că va obţine o cantitate de 15 tone la hectar. Va fi cea mai mare producţie înregistrată de la înfiinţarea plantaţiei şi până în prezent.

„Avem şapte hectare cultivate cu muri, dintre care cinci hectare au ajuns la maturitate şi avem o producţie de 15 tone pe hectar. Este cea mai bună producţie de până acum. Am plantat murii în anul 2016. În acest an a fost o vreme foarte bună pentru mure cu multe precipitaţii. În plus, producţia a crescut de la an la an, iar în 2020 a ajuns la cel mai bun nivel de maturitate“, ne explică Ionel Burtea, administratorul plantaţiei din Ţicleni, cunoscută sub marca „Abund Berry“.

Va produce 30.000 de sticle de vin din mure

Murele din plantaţia de la Ţicleni sunt vândute în două reţele de supermaket-uri din toată ţara: „Procesăm murele şi facem vin, cidru, rachiu şi sirop. Cidrul este vândut într-un lanţ de supermarket-uri şi în sistemul «HoReCa». Ne dorim ca în acest an să punem în vânzare şi vin în supermarket-uri pentru că estimăm o producţie de 30.000 de sticle“, a precizat Ionel Burtea.

Profit de două ori mai mare

Profitul va fi dublu în acest an, ca urmare a producţiei ridicate. „Profitul a fost 58.000 de euro, iar în acest an cred că o să depăşim 100.000 de euro“, a mai spus Ionel Burtea.

Acesta are în plan ca în perioada următoare să demareze investiţia în amenajarea unei sere de căpşuni, pentru care a obţinut finanţare din fondurile europene de 1,4 milioane de euro.