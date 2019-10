Profesorul gorjean care coordonează lotul de informatică al României, nemulțumit de modul în care este tratat de autorități

Eugen Nodea, profesor de informatică la Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu“ din Târgu Jiu şi coordonatorul lotului de informatică juniori al României, care a câștigat locul I la Olimpiada Europeană de Informatică din Slovenia, este dezamăgit de modul cum este tratat de Ministerul Educaţiei şi se gândeşte să se retragă de la lotul naţional.

Eugen Nodea nu primeşte niciun leu în plus la salariu pentru activitatea pe care o desfăşoară sau pentru rezultatele de excepţie obţinute, cu toate că este plecat de acasă cel puțin două luni pe an. Între el și ceilalți profesori de informatică este pus semnul egal de către Ministerul Educației. „Noi nu suntem plătiţi, cu toate că multor persoane nu le vine să creadă. Suntem scoşi din câmpul muncii, cum se spune. Adică sunt învoit de la şcoală în toată perioada cât sunt la lotul olimpic şi merg la concursuri, dar sunt plătit de şcoală. Am acelaşi salariu ca şi ceilalţi profesori, nimic mai mult. Recunosc că au fost ani în care am fost premiaţi de alte comunităţi a oamenilor de ştiinţă, dar nu de către Ministerul Educaţiei. Au mai fost ani în care am fost premiaţi de diferite companii. Premiul pe care l-am primit acum de la o firmă este de 150 de euro. Statul român se simte mândru că mă trimite acolo. (…) Ministerul nostru s-a învăţat să i se aducă mereu rezultate. A uitat că pentru rezultatele acestea stă în spate munca elevilor pe care-i premiază o dată pe an cum o sumă cuprinsă între 500 şi 1.000 de euro. Mă bate gândul să renunţ să mai particip la lotul de informatică. Înainte mai aveam mici premii. Îmi aduc aminte că în urmă cu 4-5 ani am fost într-o excursie în Turcia. Poate nu se realizează la nivel înalt că România, în domeniul IT, este unde în primele cinci la nivel mondial. În câte domenii mai suntem atât de sus“, a spus profesorul Eugen Nodea.

Profesorii de la clasă sunt premiați

În schimb, profesorii de la clasă ai elevilor sunt premiaţi. „E o contradicţie în lege. Este plătit profesorul de la clasă. Noi, care ne ocupăm de pregătirea lotului, nu suntem prinşi în plată“, ne spune profesorul.

Niciun reprezentant al statului nu a așteptat lotul olimpic de informatică

Mai mult decât atât, la întoarcerea în ţară a lotului olimpic, niciun reprezentant al statului nu i-a aşteptat pe elevi pentru a-i felicita pentru medalia de aur obținută. „Nu ne-a aşteptat nimeni la aeroport. Am avut, probabil, ghinionul să ajungem în weekend şi nu se lucrează. Eu mi-am anunţat inspectorul când ajungem acasă“, a spus team-leader-ul lotului României.

„Relaţiile sunt extrem de apropiate, ca într-o familie“

Eugen Nodea mărturisește că merge la lotul României din pasiune, pentru că se simte ca într-o familie și are posibilitatea să comunice cu cei care împărtășesc aceeași pasiune: „De ce mai fac asta? Din pasiune, în măsura în care oamenii mai cred acest lucru. Simţi nevoia în anumite comunităţi să comunici, iar eu acolo comunic cel mai bine. Mi-am găsit oamenii cu care comunic cel mai bine. Acolo sunt în largul meu. Este ca un fel de drog pentru mine. Spuneam că dacă nu aş avea cu ce să merg la lot, m-aş duce pe jos, pentru că relaţiile sunt extrem de apropiate ca într-o familie. Copiii se pregătesc atât cu noi , dar şi cu un grup. În general îşi aleg foşti olimpici internaţionali, studenţi“.