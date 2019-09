Proiectul de modernizare a Casei de Cultură din Târgu Jiu, realizat de o firmă din Iași

O societatea din Iași va întocmi proiectul de modernizare a Casei de Cultură din Târgu Jiu, care a fost achiziționată anul trecut de către Primărie. Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, a spus că reabilitarea Casei de Cultură va intra pe lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții: „Am finalizat tot ce aveam de făcut. S-a licitat partea de proiectare și a fost câștigată de o firmă din Iași, fiind o valoarea foarte mare. Mai mult decât atât, am și înaintate documentația către Compania Națională de Investiții. Semnalele sunt bune. Investiția de la Casa de Cultură va intra pe lista sinteză în această săptămână sau săptămâna viitoare“.

Cât va costa modernizarea Casei de Cultură

Conducerea Primăriei Târgu Jiu încearcă să obțină fondurile necesare la Compania Națională de Investiții, în caz contrar banii putând fi alocați din bugetul local. „Mergem pe două variante. Una constă în alocarea de la Compania Națională de Investiții a sumei de patru milioane de euro, o evaluarea estimativă. În condițiile în care nu vom primi fondurile necesare de la CNI, din punctul meu de vedere, în doi ani de zile putem să alocăm sumele necesare de la bugetul local pe o perioadă de doi ani pentru reabilitarea clădirii. Dacă am avea banii de la CNI, cel puțin un an și jumătate ar dura reabilitarea Casei de Cultură, pentru că ar trebui să vorbim de obiectivul zero pentru toate manifestările artistice din Târgu Jiu. Vrem să facem o lucrare care să reziste în timp“, a mai spus Marcel Romanescu.