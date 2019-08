Prunariu renunță la protest!

Președintele CS Pandurii Lignitul Târgu-Jiu renunță la protestul din fața Primăriei Târgu Jiu. Mihai Prunariu ia o pauză după mai multe săptămâni de acțiuni zilnice îndreptate împotriva autorității târgujiene.

Directorului gorjean nu i-a trecut supărarea însă are un motiv bine întemeiat pentru a renunța la protestul zilnic. “Săptămâna viitoare, ministrul Bogdan Matei, împreună cu directorul general Daniel Jianu, vor ajunge la Târgu Jiu pentru a discuta cu primarul Marcel Romanescu. Pana atunci, nu voi mai protesta. Sa nu zică unii ca am alte interese. Sper sa găsim soluțiile legale, de care clubul sportiv Pandurii Târgu Jiu are nevoie. Hai, PANDURII!, a declarat Mihai Prunariu pe pagina de socializare.