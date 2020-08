Puși să dea cu subsemnatul după ce și-au reparat singrui aleile

- Advertisement -

Situație cel puțin frustrantă pentru mai mulți locuitori din cele două municipii ale Gorjului, Târgu Jiu și Motru. Pentru că i-a durut fix în cot pe reprezentanții celor două primării de dorințele lor, câțiva cetățeni s-au apucat să își repare singuri aleile, gurile de canal și ce mai era de făcut pe lângă bloc. Pentru că în rezolvarea problemelor s-au implicat și candidați la alegerile locale, primarii celor două municipii au trimis poliția locală la fața locului să vadă care este situația. Astfel, doi târgujieni sunt așteptați mâine la sediul Poliției Locale să își încaseze personal amenda pentru că au îndrăznit să își repare aleea din fața blocului.

Legea spune clar că pe domeniul public nu ai voie să construiești nimic. Astfel, de bună credință, locuitorii blocului 12 de pe strada Teilor, din Municipiul Târgu Jiu, au depus nenumărate solicitări la primărie să li se repare calea de acces în bloc și gurile de canal din zonă, care reprezentau un adevărat pericol pentru toată lumea. Pentru că nu s-a făcut nimic până acum, oamenii s-au apucat singuri de reparații. ”Ghinionul” lor a fost că în zonă a ajuns Marian Rotaru, candidat la primăria Tg Jiu, care s-a oferit să le dea o mână de ajutor cu materiale de care aveau nevoie. Dincolo de postarea făcută pe o rețea de socializare, Rotaru a spus public, la Radio Impact, că i-a ajutat pe oameni să facă reparațiile, iar acela a fost punctul culminant.

”Sătui de promisiunile directorilor din primărie și de ignoranța primarului, s-au apucat singuri să își toarne o alee în fața blocului și să sudeze capacele canalelor care puneau în pericol copiii și bătrânii. Mai aveau nevoie de câțiva saci de ciment și 2 metri de cornier pentru a se apuca de treabă. Nu am stat o clipă pe gânduri și, împreună cu echipa mea, le-am adus cele necesare, a delcrat Rotaru. Lucrurile acestea au auns și la urechile primarului Marcel Romanescu , pe care Rotaru îl acuză acum că a trimis Poliția Lcoală la oameni pentru a-i amenda că au făcut lucrările fără autorizații. Marți dimineața, doi dintre cei are au executat lucrările sunt așteptați la sediul poliției, unde vor afla ce sancțiune primesc.

O situație asemănătoare se întâlnește și la Motru. Primarul Gigel Jianu a trimis Poliția Locală să verifice cine și în ce condiții a reparat o alee.

”Acum cateva zile mi-a fost solicitat un mic ajutor de catre locatarii din zona blocului 12 pentru repararea unei cai de acces. Astazi am aflat ca la solicitarea primarului Jianu un echipaj al Politiei Locale a venit in zona blocului 12 pentru a face cercetari in privinta lucrarilor efectuate chiar si de o parte dintre locatari. Acest lucru nu ma surprinde pentru ca sunt obisnuit cu o astfel de atitudine din partea lui Jianu dar este cel putin jenanta situatia cand ajung chiar cetatenii orasului in postura de a fi cercetati in privinta lucrarilor pe care chiar primarul ar fi trebuit sa le execute”, se arată în postarea făcută de Cosmin Morega pe o rețea de socializare.