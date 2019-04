Romanescu îi amenință pe viceprimari că îi lasă fără secretare

Viceprimarii municipiului Târgu Jiu ar putea rămâne fără secretare. Marcel Romanescu s-a supărat după ce a fost acuzat că a făcut angajări în primărie și le transmite celor doi că ei beneficiază de secretare, în timp ce primarul trebuie să își folosească oamenii de pe cabinet.

Nemulțumirea primarului vine după ce vicele Aurel Popescu a declarat că s-au făcut angajări în primărie, în contextul în care Marcel Romanescu critica numărul prea mare de salariați. „În 1996, în Primăria Târgu Jiu erau 64 de angajați. În anul 2017, când am venit, erau 545, deci de vreo 10 ori mai mult. Nu cred că poate să mi se impute mie numărul de 10 ori mai mare. Angajările din perioada mea cred că sunt maxim 10, pe posturi vacante și acolo unde am avut solicitări la care nu puteam renunța. Cred că sunt 70 de posturi vacante în organigramă. Vă dau exemplul Direcției de Evenimente, care nu funcționează nici măcar la jumătate din capacitate și n-am trecut la angajări masive. La Patrimoniu am angajat 5 persoane personal contractual pentru că am preluat parcarea de la Rodna. Avem doi angajați și pentru Casa de Cultură, un fochist și o femeie de serviciu”, a declarat Romanescu.

Fără secretare

Supărat pe declarațiile vicelui, Romanescu îi transmite că atât el, cât și Adrian Tudor și secretarul municipiului, Grigore Jianu, au inclusiv secretare și șoferi personali, în timp ce activitatea de secretariat din biroul primarului este asigurată de un consilier personal. „Îi mai dau un exemplu domnului viceprimar Aurel Popescu. Dânsul, cu domnul Jianu și domnul viceprimar Adrian Tudor au secretare. Marcel Romanescu nu are secretară. Doamna care este la ușă este consilieră. Nu este angajată pe aparatul primarului, este pe cabinet. Oamenii care sunt pe cabinet ar trebui să îi folosesc în activitatea desfășurată de mine, nu în secretariat. Au desființat postul de secretar. În momentul de față, singurul care nu are secretară este primarul. Vom găsi soluții. Poate asta îi deranjează cel mai mult, că au fiecare secretară și șofer personal. Ne mai gândim dacă renunțăm la ei. Într-un birou poate să rămână și o singură persoană care să asigure secretariatul pentru cele două birouri”, a mai spus primarul Marcel Romanescu.