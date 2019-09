Romanescu instigă la proteste la poarta Aparegio! „Nu mai știm cum să procedăm”

Municipalitatea este convinsă că oamenii vor ieși în stradă după ce întâlnirea ad-hoc organizată pe tema furnizării de apă în oraș nu a avut niciun rezultate. Romanescu își păstrează opinia că în Aparegio trebuie schimbat ceva.

Municipalitatea este foc și pară după ce conducerea Aparegio nu a acceptat provocarea lansată de a participa la o întâlnire cu cei câtiva cetățeni veniți în sala Teatrului. Romanescu este convins că oamenii vor apela la alte mijloace pentru a constrânge conducerea Aparegio să răspundă presiunilor. “Din păcate nefiind cei care trebuie să răspundă la acele întrebări nu am putut să tragem nicio concluzie, în urma acelei convocări. A venit doar domnul Pasti care este președintele ADIA. Nu știu ce se poate face dar există riscul ca cetățenii să găsească o formă de protest în fața societății Aparegio. Nu-mi doresc o astfel de formă. Cred că puteau să vină să explice ce se întâmplă! Am crezut că putem să-i facem să miște ceva dar am ajuns să nu mai știm cum să procedăm”.

Cine vrea ieșiri în stradă?

Primarul susține că ideea unor proteste nu-i aparține, cetățenii fiind cei care au îmbrățișat o astfel de variantă. „Am văzut în sală că au fost persoane care au spus : „domne’ dacă nu vin ei mergem noi acolo”. Au iritat oamenii atât de mult încât aceasta este singura modalitatea de a lua contact. Când se duc la ușă la cetățeni să le ceară bani cum pot să-i privească în ochi? ”, a mai declarat primarul.