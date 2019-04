S-au deschis centrele de sacrificare. 25 lei kg de carne de miel

Primii miei de Paște au fost sacrificați în centrele din Târgu Jiu, Motru și Novaci. Prețul de comercializare a cărnii variază între 20 și 35 de lei pe kilogram în funcție de cantitatea de carne cumpărată. Ciobanii spun că munca nu este plătită, în acest an iarna grea punându-i la cheltuială.

Marti a fost prima zi în care cumpărătorii au putut achiziționa carne proaspătă de miel. Ciobanii au venit în centrul de sacrificare din Târgu Jiu cu marfă pe alese, însă, animalele cam mari i-au făcut pe cumpărătorii să-și facă de două ori calculele. „Marfă este, nu pot să spună că nu au de unde alege! Prețul este bun, 25 de lei pe kg pentru munca depusă nu e mult. Momentan nu am vândut mai nimic dar de joi încep oamenii să vină. Să vedem ce o să fie!”, a declarat un cioban. „Cele mai multe întrebări au fost :” dați jumătate?”. Ce poți să le zici, că nu?! Nu au oamenii bani. E păcat și de munca și banii noștri dar ce să facem dacă am venit cu ei aici măcar să-i vindem!”, a declarat un alt cioban.

Buget calculat

Cumpărătorii nu s-au îngrămădit să cumpere fiind și prima zi de vânzare. „Nu am venit pregătit să cumpăr, inspectez piața. Nu sunt dispus să dau mai mult de 250 de lei pentru că mai cumpăr si altceva pentru masa de Paște”, ne-a declarat un cumpărător.

Verificări și controale

Pe perioada funcționării târgului, reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare Gorj vor monitoriza activitatea. “În județul Gorj avem anul acesta trei centre de sacrificare temporară a mieilor, pe care le-am autorizat săptămâna trecută. La Târgu Jiu este vorba despre aceeași locație, Motru și Novaci. Luni s-a amenajat centrul din Târgu Jiu, iar de marți au venit deja fermierii cu mieii. Avem echipe prezente acolo din cadrul DSV și vom continua și în zilele viitoare, până sâmbătă, inclusiv. Verificăm documentele ce însoțesc mieii vii, mijloacele de transport, dar are loc și verificarea carcaselor de miei după sacrificare. Anul trecut am verificat până sâmbătă la ora 15, la fel o să facem și anul acesta, până la ultima comandă. Animalele sunt mai mari decât anul trecut, pentru că Paștele este mai târziu. Dacă anul trecut s-au sacrificat în jur de 4.000 de miei, estimăm ca anul acesta să fie peste 4.000, având în vedere că mieii sunt mai mari. Din discuțiile avute cu fermierii, aceștia ar fi mulțumiți dacă s-ar vinde carnea de miel și cu 25 de lei, dar depinde de cerere și ofertă. Noi efectuăm și verificări în această perioadă și am început cu unitățile ce comercializează pește, ouă, acum verificăm piețele, unitățile ce comercializează carne și produse din carne. Am 6 echipe din cadrul DSV în municipiul Târgu Jiu, plus colegii de la circumscripțiile teritoriale, respectiv Motru, Novaci, Rovinari, care sunt în acțiune. Numai săptămâna trecută am avut sancțiuni de 56.000 de lei. Au fost găsite nereguli la două brutării, un mijloc de transport care transporta pește fără să fie autorizat, dar și alte nereguli” a declarat directorul DSV Nicolae Călescu.