S-au încins spiritele în Primăria Municipiului Târgu Jiu. Primarul și viceprimarul și-au aruncat vorbe grele. „Ieși afară din birou!”

Ultima zi de lucru din săptămâna trecută a fost una de coșmar în primăria municipiului Târgu Jiu. Primarul și viceprimarii au mai bifat un nou episod de-a dreptul jenant. Scandalul a izbucnit încă de la prima oră a dimineții când din sedința operativă aleșii PSD au părăsit biroul lui Romanescu, la comandă.

Discuțiile în contradictoriu pe baza Ateliereleor Brâncuși sunt departe de a se termina. După ce Romanescu a declarat că nu vedere rostul acțiunii dând exemplu o situație penibilă petrecută cu ani în urmă, Adrian Tudor i-a reproșat, în sedința operativă, că nu în mandatul său a avut loc episodul respectiv. „Eu am deschis subiectul despre niște proiecte ale orașului. Nu am făcut altceva decât să-l întreb dacă în mandatul meu s-a întâmplat momentul de la Tabăra de Scluptură relatat în presă. În momentul în care l-am întrebat a avut o reacție neînțeleasă spunând sec: ieși afară din ședință! Nu e prima dată când nu reușim să avem un dialog, nu vrea și sunt foarte hotărât să nu mai stau cu mâinile în sân. Voi lupta și mai mult pentru intersele acestui oraș. Toate ziua se plânge că ar face multe pentru oraș dar nu poate din cauza lui Tudor. Uite că n-am să mă mai duc la ședințele de operativă să poată să facă ceva pentru acest oraș. Nu e prima dată când oamenii vin și îmi spun că are o ieșire necontrolată când vine vorba despre un proiect al lui Adrian Tudor. Dacă va continua cu astfel de lucruri am luat decizia și de a face plângere penală pe numele celor pe care i-a adus în sala la ultima ședințe de Consiliul Local”, a declarat viceprimarul Adrian Tudor.

Popescu, l-a urmat

Din sală a plecat val vârtej și cel de-al doilea viceprimar Aurel Popescu. „Personal m-am simțit jignit de o astfel de abordare și atunci m-am ridicat, eu, personal și am ieșit din birou. Nu este cea mai sănătoasă abordare pe care putea să o aibă un conducător de instituție. În primărie se lucrează într-o tensiune permanentă, înregistrări, filmări, fotografii, mai nou se ascultă pe la uși. Deci este o situație îngrozitoare!”, a declarat viceprimarul Aurel Popescu.

Om decent

Primarul nu a dorit să comenteze situația, lâsând totuși să se înțeleagă că nu i-a plăcut atitudinea viceprimarului Tudor. „Întotdeauna am fost un om decent. A fost un mic incident pe care eu nu vreau să-l cometez. Dânsul a încercat puțin să depășească limitele unei discuții colegiale. Am considerat că dacă nu se poate implica în problemele pe care le discutăm noi în sedință, lucruri de genul asta nu au ce căuta acolo. Dânsul ar trebui să se ocupe de lucrurile care privesc cultura în Gorj”, a declarat Marcel Romanescu.

Critici sau sfaturi?

În urma acestui episod, părerile politicienilor nu au întârziat să apară. De pildă, PSD-istul Mihai prunariu și-a taxat dur colegii. ”De ceva timp asist la circul de la cele două primării de municipiu. Am pierdut alegerile și vrem să conducem tot noi. Instituțiile nu pot fi conduse de viceprimari, vicepreședinți sau directori adjuncti. Ajunge! Hai mai bine sa ne pregătim pentru alegerile viitoare. Cu programe, proiecte și să recâstigăm încrederea cetățenilor. Acum, contestati-ma ca nu sunt pesedist!”. Imediat l-a corectat colegul Claudiu Manta care a replicat la postarea acestuia prin mesajul: ”ai doar parțial dreptate. Nici primarul și nici Consiliul Local nu pot conduce singuri o comunitate, ci doar împreună. Așa e legea, bună sau rea!”.