Săvoiu despre postul oferit la Transloc: ”Mihai nu este perfect. A apelat la mine ca și prieten”. Romanescu: „Postul de consilier personal era pentru fostul director tehnic al societății”

Postul oferit lui Ion Săvoiu, la Transloc, a fost înființat în 2020. O recunoaște chiar primarul care afirmă că în acest caz funcționează zicala “nu e pentru cine se pregătește ci pentru cine se nimerește”. Marcel Romanescu susține că funcția nu a fost prevăzută în organigramă pentru fostul consilier local, însă, nu mai contează cine a ocupat-o din moment ce Mihai Paraschiv are mână liberă la societatea de transport public în comun.

Un fost și actual consilier local doresc să facă treabă la Transloc. La nici o lună după ce a câștigat concursul pentru șefia unității, Mihai Paraschiv și-a dat seama că societatea suferă la capitolul personal. A modificat organigrama adăugând un post de consilier personal. Din păcate, cel care a fost nominalizat să ocupe funcția nou înființată îl vede pe Paraschiv ca fiind neputincios, Ion Săvoiu declarând că liberalul i-a cerut să-l ajute în rezolvarea problemelor de management de la Transloc. „Eu nu ascund relația de prietenie pe care o am cu Mihai. Faptul că eu am fost, în ultimii ani, mai mult plecat în afară, am o anumită experiență, și, mi s-a părut ok să vin să-l ajut în modernizarea societății Transloc. Fondurile europene nu rezolvă prea mult, ele ajută la imagine. Sunt multe alte lucruri de pus la punct în ceea ce privește managementul unei societăți. Mihai se pricepe pe partea tehnică. Nimeni nu este perfect, toți avem nevoie să fim ajutați, Mihai a apelat la mine ca și prieten iar eu am venit să-l ajut”, a declarat Ion Săvoiu.

Nu le-a ieșit mișcarea

Primarul susține că postul nu a fost unul cu dedicație pentru Săvoiu. În momentul în care s-a gândit la un sprijin, Paraschiv îl avea în cap pe fostul director tehnic al societății, Mircea Almășan, care, sătul de scandalurile de la Transloc, nu s-a mai înscris la concursul organizat de municipalitatea pentru funcția ocupată și în trecut. Rămas singur la cârma unității, Paraschiv intenționa să-l țină aproape, Almășan fiind un om de bază al societății de transport public în comun. „Am discutat cu Mihai, avea descoperită partea de relaționare juridică –economică în cadrul echipei. Când s-a înființat acest post, pe postul acesta trebuia să fie fostul director tehnic al societății. Omul are ceva probleme medicale, vrea să se și pensioneze și, astfel, postul a rămas vacant. Domnul Săvoiu a fost adus temporar pentru că s-ar putea ca domnul director tehnic să vină înapoi. E vorba despre o detașare pe 6 luni, nu știu exact care este situația acolo. Mihai m-a informat că își va lua un consilier nu mi-a spus pe cine la vremea aceea. La ora aceasta toți directorii din toate Direcțiile au toată susținerea mea să obțină performanță și dacă aceasta a fost viziunea lui, îi dau mână liberă”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Treaba se face prin telefon

Numirea este criticată de colegii, consilieri locali, care susțin că în trecut cei doi angajați ai Transloc îi criticau pe cei care ocupau posturi publice. Eduard Lădaru crede că Paraschiv va primi consiliere prin telefon, Ion Săvoiu fiind plecat peste granițele tării în ultima perioadă de timp. „Nu e vorba despre critici, este vorba despre justificarea pe care cei doi, Săvoiu și Paraschiv, trebuie să o dea publicului pentru că în urmă cu câteva luni ei susțineau că pe funcții sunt susținuți de partide politice doar politruci și că ei activează în mediul privat. Ei, iată, că și ei au ajuns pe funcții la societăți cu capital de stat și trebuie ei să justifice publicului de ce au criticat până acum persoanele care ocupau posturile respective. Este un post nou înființat prin organigramă. Nu e o rușine să ocupi un post de consilier, probabil domul Săvoiu este apropiat domnului Paraschiv. Nu aș fi avut o problemă cu dumnealor dacă nu ar fi avut discursul de până acum. Pe de altă parte domnul Săvoiu va face consilierea prin telefon. Vede în Italia cum se desfășoară transportul în comun, apoi, îi transmite telefonic domnului Paraschiv”, a declarat consilierul local Eduard Lădaru.