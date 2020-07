Scandal la Colegiul Național “Spiru Haret”. O absolventă aduce critici conducerii!

O unitate școlară de prestigiu, din Târgu Jiu, arătată cu degetul de unul dintre absolvenți. Conducerea Colegiului Național “Spiru Haret” este acuzată de abuz de putere prin impunerea unei taxe solicitată în momentul în care foștii elevi cer fișa de lichidare, necesa ră înscrierii la facultate.

“O problema “frumoasa” la Colegiul Național “Spiru Haret”: elevii liceului nu primesc semnăturile pentru fisa de lichidare dacă nu plătesc îmbunătățirile din clasele de curs pe care tot ei le-au făcut din banii lor. Ne-am cumpărat scaune de catedra in decursul anilor de liceu, ni le-au înlocuit cu scaune de lemn pentru a le pune pe ale noastre in cancelarie și ne cer banii pe scaunele pe care tot noi le-am cumpărat, si cică învățământul este gratuit și se face dreptate peste tot! Nu mai iau banii elevilor pe absente și găsesc tot felul de alte motive sa le golească buzunarele. Pe tot parcursul anilor ne-au cerut bani și de-abia când au început sa pice cărămizile de pe liceu au făcut îmbunătățiri, iar toți banii pe absente și pe fondul școlii care se cereau in anii anteriori au intrat in buzunarele conducerii. Am așteptat afara sa vina sa vorbească cu noi, sa discutam problema, au mai ieșit trecând pe lângă noi și întorcându-ne spatele refuzând sa ne vorbească și doar sa ne spună să păstram distanțarea socială, iar după aceea s-au închis înăuntru, știind problema și ignorând-o cu nerușinare. Nu recomand C.N.S.H”, este mesajul transmis pe o rețea de socializare de o tănără absolventă a liceului.

CNSH, în plină restaurare

Textul transmis i-a fost comunicat inclusiv primarului Marcel Romanescu care susține că va cere lămuriri în privința acestei probleme. “Am fost anunțat adineauri de o situație neplăcută apărută la Colegiul Național „Spiru Haret”, legată de solicitarea unor sume de bani elevilor pentru unele îmbunătățiri din unitatea de învățământ. Îi asigur atât pe elevi, cât și pe părinți că mâine, la prima oră, voi fi acolo și vom rezolva această problemă. Reamintesc tuturor că am alocat sume importante pentru dotarea tuturor unităților de învățământ din municipiu, inclusiv la „Spiru Haret”, tocmai pentru ca părinții să nu mai fie niciodată nevoiți să plătească pentru educația copiilor lor! Este un aspect asupra căruia insist și nu voi accepta revenirea la vechile obiceiuri. Mâine voi merge la acest colegiu pentru a lămuri lucrurile și aștept ca și Inspectoratul Școlar să verifice aceste aspecte”, a declarat primarul Municipiului Târgu Jiu.

Conducerea școlii nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere oficial. În urmă cu mai mulți ani, în mai multe unități de învățământ din oraș s-a aplicat o astfel de taxă după ce elevii care au finalizat cursurile au vandalizat mobilierul clasei în care au învățat timp de patru ani de zile.

În cele din urmă problema a fost rezolvată

”Elevii Colegiului Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu pot sta liniștiți: problema legată de sumele de bani solicitate de unitatea de învățământ s-a rezolvat. În urma discuțiilor purtate cu cei din conducerea colegiului, am stabilit că toți elevii își pot ridica actele necesare, fără să plătească” a transmis Marcel Romanescu.