Sculptorul batjocorit la el acasă este apreciat în Capitală. A realizat statuia revoluționarului român Tudor Vladimirescu

Sculptorul Paul Popescu care a plecat din Târgu Jiu după ce a avut o serie de conflicte atât cu autoritățile, cât și cu unii colegi de breaslă, a realizat în Parcul Tudor Vladimirescu din București statuia marelui revoluționar și patriot român, care s-a născut și a viețuit pe meleagurile Gorjului.

„Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, alături de Prof. Dr. Sculptor Paul I. Popescu, a dezvelit statuia marelui patriot și revoluționar român Tudor Vladimirescu, în parcul omonim, situat în Cartierul Militari.

Reamenajat în totalitate în urmă cu doi ani, suprafața Parcului Tudor Vladimirescu, fost Fabricii, a fost mărită cu 3.000 de mp, ajungând astăzi la 25.000 mp.

Lucrarea artistică dezvelită astăzi completează imaginea parcului și a zonei de vizavi de Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, devenind emblematică pentru zona respectivă. La scară reală, lucrarea în sine are o înălțime de 340 cm, la care se adaugă înălțimea soclului, de 90 cm. Acesta din urmă este realizat integral din piatră de Vratza, iar personajul este turnat în bronz siliconic.

«Tudor Vladimirescu a fost un mare revoluționar al vremii sale, a militat pentru reformarea învățământului, a armatei și a administrației. Cu mândrie și onoare vin astăzi în fața dumneavoastră pentru a oferi comunității un simbol al patriotismului și curajului românesc: statuia lui Tudor Vladimirescu», a spus primarul Gabriel Mutu“, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a Primăriei sectorului 6.

Busturile „părinților“ Gorjului modern au fost date jos

Busturile lui Gheorghe și Arethiei Tătărăscu, considerați părinții Gorjului modern, realizate de Paul Popescu au fost date jos de pe soclurile lor aflate în parcul Gheorghe Tătărăscu, pentru că o Comisie de pe lângă Ministerul Culturii a considerat nu au valoare artistică. Astfel, unul din așa zișii specialiști a considerat că Arethia are sânii prea generoși, acesta fiind motivul pentru care nu s-a dat avizul Comisiei monumentelor de for public, asta deși în municipiul Târgu Jiu există amplasate o serie de lucrări realizate la taberele de sculptură care au o valoare discutabilă. Și bustul lui Sergiu Nicolaescu, amplasat pe o stradă importantă din Târgu Jiu nu a primit aviz favorabil, dar nu a fost ridicată. În tot acest conflict, cei de la Curtea de Conturi a României s-a gândit să intervină și să impute banii celor de la Muzeul Județean de Istorie, care au plătit contravaloarea busturilor. Astfel, ca să nu plătească banii din propriul buzunar, conducerea Muzeului Județean a luat decizia mutării busturilor la Casa memorială Tudor Vladimirescu de la Vladimir. De asemenea, în anul 2016, Paul Popescu a fost suspendat pe o perioadă de un an din filiala UAP Târgu Jiu.