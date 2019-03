Sindicaliștii amenință cu greva la Transloc. Cer o creștere salarială de 20%

Angajații societății de transport în comun din Târgu Jiu, Transloc SA, vor salarii cu 20% mai mari. Actualul Contract Colectiv de Muncă va expira la sfârșitul lunii martie, iar sindicatele nu au ajuns la o înțelegere cu administrația pentru a încheia un nou contract. Reprezentanții angajaților solicită o creștere salarială de 20%, în condițiile în care o nouă creștere a avut loc anul trecut. „Doleanțele noastre nu au fost luate în considerare. Consilierii din Consiliul din Administrație care au făcut parte din comisia de negociere au mers la domnul primar, care ne-a transmis că anul acesta este al investițiilor, nici vorbă de măriri salariale. Nu am cerut în plus față de ce am avut în anii anteriori. Am cerut o creștere salarială de 20%. Mai cerem condiții optime de muncă. Toată lumea cunoaște situația. În afară de conducătorii autor, condițiile din garaj sunt inumane. Noi vom declanșa greva de avertisment, așa cum stipulează legea, în următoarele două săptămâni“, a precizat liderul de sindicat Vasile Brânzan.

Majorarea salarială înseamnă un plus de 20 miliarde lei vechi

Conducerea Transloc a spus că nu s-a putut încheia un nou contract de muncă pentru că, deocamdată, nu există buget: „A rămas ca, neavând încă bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, pentru că nu există nici la nivelul Primăriei Târgu Jiu, în această fază nu putem să angajăm cheltuieli salariale, pentru că ar fi ilegal. Dacă există posibilități financiare le-o dăm, dacă nu, nu le-o dăm. Din sursele proprii nu putem să le acordăm această creștere salarială decât din majorarea de subvenție, care înseamnă un plus de 20 miliarde lei pe an“, a spus Vasile Căilean, directorul Transloc.