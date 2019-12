Situație de-a râsu’- plânsu’. Se spală la lighean pentru că vecinul a tăiat țevile de apă

Printr-o situație cel puțin hilară trece un bărbat de Tg-Cărbunești care este nevoit să se spele la lighean din cauză că vecinul de la etajul inferior a tăiat țevile de scurgere.

Nicolae Sandu, susține că din luna octombrie nu mai poate folosi dușul pentru că l-ar inunda pe vecinul de jos. Bărbatul care a tăiat țevile este fost comisar la Garda Financiară, în prezent pensionar. Acesta i-a bătut vecinului de la etajul 1 la uşă pentru a-l anunţa că-l inundă şi că-l va acţiona în judecată pentru că îi distruge apartamentul, deși el este cel care pur și simplu a întrerupt scurgerea.

Bărbatul a declarat, pentru MEDIAFAX, că la un moment dat s-a trezit cu vecinul de la parter peste el: „zicea că îl inund. Ştiindu-mă nevinovat, m-am dus să văd despre ce e vorba. A început cu injurii. Mi-a permis accesul în apartament şi m-am uitat. În baie am constatat lipsa celor două ţevi, pe care le ştiam că le avea, pentru că mai fusesem în 2015 la el. Am constatat că ţevile erau retezate şi i-am reproşat cum a putut să taie ţevile. Zicea că nu-i trebuie aşa ceva prin casă, că îl deranjează ca design şi că l-am inundat tot timpul. Deşi eu nu locuisem acolo, am document de la Aparegio că din aprilie 2017 până în prezent eu nu am folosit apa, deci este o minciună. Oricum, el nu avea voie să taie ţevile. Ce design, domnule? am întrebat? Ai galerie de artă? Spune că le-a tăiat că nu îi plăceau, din punct de vedere estetic. Ba că sunt degradate, nici el nu ştie sigur”.

Și din acea zi bărbatul este nevoit să se spele doar la lighean, pentru a nu-și inunda vecinul de la parter.

„Trăim în secolul 19 spre 20, nu trăim în secolul 21, din păcate. Mă spăl la lighean, pentru că vreau să aplanez conflictul cu el. Pentru că, dacă mă spăl în capul lui, cum au zis prietenii, colegii, să îi curgă apa în apartament, vine, mă deranjează, mă înjură, cum m-a înjurat atunci, deşi eram nevinovat, nu aveam de unde să ştiu eu ce se întâmplă în apartamentul lui, pentru că le retezase. Ca să aplanez conflictul, să nu am balamuc, stau şi rabd şi aştept ca autorităţile să-şi facă datoria, ceea ce nu se întâmplă, de atâta şi atâta timp”, a spus Nicolae Sandu.

Acesta susţine că a depus sesizare la primărie dar și şi Inspectoratul de Stat în Construcţii. O echipă din cadrul instituţiei a mers miercuri, la faţa locului, însă cel reclamat a spus că nu mai este el proprietarul locuinţei.

Acesta chiar i-a propus vecinului său să aducă un instalator pe care să îl plătească el, însă a fost refuzat.