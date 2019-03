Soluția PSD pentru CSM – „Aprobăm rezultatul concursului, dar nu ne însușim proiectul lui Bălăeț”

Consilierii locali PSD au găsit o formulă pentru a valida în sfârșit rezultatul concursului privind șefia CSM. Viceprimarul Aurel Popescu nu își dorește anunțata ședință cu scandal de la Sala Sporturilor și a convocat o nouă întâlnire extraordinară a aleșilor, pentru astăzi la ora 14. El spune că forma inițială a proiectului a fost păstrată în mare parte, însă consilierii nu își vor asuma proiectul de management al lui Rober Bălăeț.

Scandalul privind validarea directorului CSM Târgu Jiu ar putea lua sfârșit chiar astăzi. Vicele Aurel Popescu este cel care a anunțat noua formă a proiectului de hotărâre. „Pentru a elimina orice idee a blocării de către Consiliul Local a numirii directorului CSM, am hotărât împreună cu un grup de consilieri locali să convocăm o ședință extraordinară luni la ora 14, ședință cu un singur punct pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului pentru ocuparea postului de director al CSM Târgu Jiu, în vederea aprobării și numirii candidatului declarat admis. Nu mai lasă loc de interpretare, nu mai lasă loc de a dezvolta o altă idee, cum că, vezi-Doamne, consiliul local s-ar opune acestui demers, întrucât consiliul local este cel care a făcut posibil să ia naștere acest CSM, prin hotărârile care s-au dat în anii 2017 și 2018”, a declarat Aurel Popescu.

„Nu ne putem însuși un proiect pe care nu l-am văzut”

Viceprimarul PSD spune că singura diferență față de varianta inițială a proiectului privind validarea directorului CSM este eliminarea părții în care consilierii își asumă contractul de management. „A mai fost pe ordinea de zi un astfel de proiect, care avea exact titlul pe care îl are actualul proiect de hotărâre, inclusiv a proiectului de management depus și susținut. Cu excepția acestei idei, am reluat întregul titlu al proiectului de hotărâre. Noi nu ne putem însuși un proiect de management pe care nu doar că nu l-am văzut, dar nici măcar nu trebuie să ni-l însușim noi, întrucât comisia de concurs este cea care trebuie să și-l însușească și cea care a avut în vedere ca la concursul organizat să ia în calcul proiectul de management. Noi vom valida rezultatul final al concursului, mai departe domnul primar trebuie să semneze contractul de management cu candidatul declarat admis”, a mai explicat Aurel Popescu.

„Implicările negative ar fi fost mult mai mari”

În opinia lui Aurel Popescu, varianta în care ar fi fost abrogat punctul 4 din proiectul inițial, unde se prevedea că validarea rezultatului se face prin hotărâre de consiliu, putea fi una foarte riscantă din punct de vedere juridic. „S-a dorit, după cum știți, abrogarea punctului 4 din hotărâre. În situația în care am fi aprobat acel proiect de hotărâre cu abrogarea punctului 4, vă spun că implicările negative ar fi fost mult mai mari. Atunci am zis că cea mai simplă formă, pe care să nu o mai poată contesta nici domnul primar, este însăși această formă, proiectul inițial din care am scos doar atât din titlu – inclusiv a proiectului de management – pe care nu ni-l putem însuși noi, consilierii locali”, a mai explicat vicele.