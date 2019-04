Spectacol umanitar pentru micuța Elisa susținut de Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”

Actorii Teatrului Dramatic Elvira Godeanu sunt alături de Elisa, o fetiță de numai opt luni, care suferă de afecțiuni grave. Aceștia vor juca un spectacol, iar banii care se vor strânge din vânzarea biletelor vor fi oferiți copilei.

„Marți, pe 16 aprilie, de la ora 17,30, Teatrul Dramatic «Elvira Godeanu» participă la o acțiune de suflet. Elisa, un copilaș tare drăguț, are nevoie de ajutorul nostru. Are probleme de sănătate și, pentru că așa este firesc, o să punem umărul și o s-o încercăm s-o ajutăm. Vom juca spectacolul «Fabrica de Impro», iar toate încasările vor fi donate micuței, pentru a o încerca s-o ajutăm ca să treacă peste aceste probleme“, a spus Ianis Gârbaciu, purtătorul de cuvânt al Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu».

Singura speranță pentru micuță este o clinică din Viena, numai că suma care trebuie strânsă pentru a ajunge aici se ridică la peste 80.000 de euro. Un spectacol umanitar a avut loc în urmă cu câteva zile, iar altul va avea loc pe data de 18 aprilie la restaurantul Rebecca.