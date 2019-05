Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești a primit mai mulți bani pentru achiziționarea de medicamente

Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești a primit fonduri suplimentare de la Casa de Asigurări de Sănătate Gorj pentru a achiziționa medicamentele stringente, care lipseau din farmacia unității medicale. Suma pe care a primit-o spitalul, la sfârșitul săptămânii trecute, a fost de peste 600.000 de lei.

Unitatea medicală a rămas fără medicamente banale, cum ar fi glucoza sau serul, iar rudele erau trimise la farmacie pentru a le cumpăra. Mai mult decât atât, unele operații nu se puteau realiza, pentru că nu existau medicamentele necesare. Casa de Sănătate desfășoară un control la spitalul din Târgu Cărbunești.

„Am dispus și un control și, în același timp, am luat măsuri pentru a solicita Casei Naționale de Asigurări de Sănătate suplimentarea bugetului la asistența spitalicească, astfel încăt spitalul să nu aibă nicio problemă în a asigura medicamentele de care au nevoie pacienții internați. Am semnat un act adițional cu Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești prin care am suplimentat bugetul cu 628.000 de lei pe lunile mai și iunie“, a spus Daniel Șurlea, directorul Casei de Asigurări de Sănătate Gorj.

Spitalele au obligația să asigure toate medicamentele

Acesta a mai precizat că spitalele sunt obligate să asigure toate medicamentele și investigațiile necesare pacienților: „Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate a înțeles necesitatea suplimentării bugetului și sperăm să nu mai fie probleme de acest fel. Spitalele au obligația, conform contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate, toate medicamentele, materialele sanitare sau investigațiile paraclinice de care au nevoie pacienții“.

Nepotul unui pacient a depus o serie de sesizări cu privire la lipsa acută de medicamente de la Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, chiar cele necesare pentru efectuarea unor intervenții chirurgicale.