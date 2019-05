Târgu Jiu City App – o aplicație despre și pentru Târgu Jiu

Municipiul Târgu Jiu, promovat prin intermediul unei City App. Autoritățile au lansat de curând aplicația care va permite turiștilor din toate colțurile lumii să-și stabilească traseul în cazul unei vizite la Târgu Jiu. Platforma de promovare on-line a costat peste 30 de mii de lei și este deja folosită în 42 de orașe și județe din România.

Discuțiile în privința implementării acestui sistem modern de promovare au început în urmă cu doi ani. De atunci au trecut luni bune până când aplicația a fost completată cu un conținut de calitate. Echipa Centrului Național de Informare și promovare Turistică Târgu Jiu (CNIPT) a reușit să pună la cap informațiile, platforma on-line fiind lansată în cadrul evenimentelor dedicate Zilelor Municipiului Târgu Jiu. Târgu Jiu CityApp este o aplicație pentru dispozitivele mobile care funcționează pe platformele Android și IOS și a fost realizată de una dintre cele mai mari companii de profil la nivel internațional – Schubert & Franzke. Aplicația vine în sprijinul turiștilor care ne vizitează orașul, dar și pentru informarea târgujienilor „A fost o onoare deosebită că am realizat noi această aplicație. Am avut parte de un team extraordinar cu care am colaborat. Echipa CNIPT Târgu Jiu este o echipă formidabilă cu care trebuie să fiți mândri. City APP Târgu Jiu este o însumare a tuturor lucrurilor de care trebuie să știe un vizitator al orașului, dar nu trebuie să excludă nici locuitorii. Aplicația se adresează în egală măsură vizitatorilor dar și localnicilor. Se descarcă gratuit și poate fi folosită de pe orice telefon cu sistem android”, a declarat Carl Dabala, directorul de vânzări al companiei Schubert & Franzk.

Un simplu click

Aplicația este împărțită pe mai multe secțiuni. Vizitatorii pot afla direct, printr-un simplu click, ce pot vizita în Târgu Jiu și împrejurimi, unde se pot caza, ce evenimente se derulează în oraș dar și la ce instituții pot apela în caz de urgență. Toate punctele de interes conțin detalii precum: imagini, text, adresă, telefon/telefon mobil cu posibilitatea de apelare directă, adresa de email cu posibilitatea de a trimite mesaj folosind funcția email a telefonului, website, orar, locație pe Google Maps și opțiuni de navigație. Toate elementele pot fi sortate alfabetic sau după distanță. De asemenea, se pot folosi opțiuni de filtrare, în funcție de tipul de punct de interes. „Forma actuală a aplicației nu este una definitivă. S-a lucrat destul de mult până se ajungă la forma finală dar dacă consideră cineva că trebuie îmbunătățită sau poate fi modificată în bine se pot face propuneri. Vom analiza și se va lua măsura corectă. Aplicația este disponibilă în română-engleză dar nu este o problemă să o traducem și în alte limbi”, a mai declarat directorul companiei care a asigurat suportul virtual.

Promovare pentru hoteluri și pensiuni

În cadrul aplicației o atenție deosebită s-a acordat spațiilor de cazare din oraș. Sunt promovate în primul rând hoteluri și pensiunile care sunt acreditate de Ministerul Turismului. Prin intermediul City App Târgu Jiu proprietarii de servicii hotelieri își pot promova mai ușor afacerile. „ Sunt până acum câteva ținte privind promovare. Panourile informative vor fi modificate cu acest cod QR și aplicația, autobuzele trebuie să aibă acest mesaj dar cel mai important spațiile de cazare, restaurant și magazinele în care intră turiștii trebuie branduite. Noi, prin CNIPT vrem să realizăm niște mape branduite și să vă ajutăm să le distribuiți printre turiști pentru a promova acest proiect. Cred că mediul privat trebuie să se implice din ce în ce mai mult. La CNIPT este o echipă care își face treaba dar nu este suficient. Este nevoie de o mai bună comunicare între noi”, a declarat viceprimarul Adrian Tudor.