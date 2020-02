Taxă de 100 de lei solicitată unui copil care a dorit să joace fotbal pe terenul unei școli din Târgu Jiu

O taxă de 100 de lei i-a fost solicitată unui copil pentru a juca fotbal pe un teren sintetic amenajat în incinta unei unități de învățământ din Târgu Jiu, în condițiile în care există o hotărâre a Consiliului Local prin care se asigură accesul gratuit la bazele sportive amenajate din fondurile primăriei.

Alin Dragoș Purdescu a postat pe pagina sa de Facebook o întâmplare petrecută cu fiul său care a vrut să se joace pe un teren de fotbal: „Am trecut cu mașina pe lângă Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” și am văzut că erau porțile deschise. Am ajuns acasă și îi spun copilului că se poate duce să joace fotbal în curtea școlii. S-a dus cu alți copii care învață la această școală, dar nu au fost lăsați să intre pe terenul de fotbal. A venit acasă și mi-a spus că dacă vrea sa intre pe teren trebuie sa dea o taxa de 100 de lei pe oră. Am fost și am văzut că în afară de terenul de fotbal puteai să intri pe celelalte terenuri. Înțeleg că trebuie să justifice prezența paznicului la serviciu sâmbăta și duminica, dar această taxă ar trebui cerută atunci când este aprinsă nocturna sau atunci când vin adulții să joace fotbal. Nu am nimic cu nimeni dar nu este normal ce se întâmplă“.

Zece școli sunt dotate cu baze sportive moderne

Peste zece unități de învățământ de pe raza orașului Târgu Jiu au beneficiat anul trecut de investiții în baze sportive moderne constând în terenuri de fotbal, baschet, handbal și volei.

Multe din ele nu sunt deschise de către conducerile școlilor, pe motiv că echipamentul se deteriorează. Primarul Marcel Romanescu a spus că bazele sportive trebuie să fie puse gratuit la dispoziția unităților de învățământ: „Bazele sportive cu teren sintetic din incinta unităților de învățământ trebuie să rămână la dispoziția copiilor, în mod gratuit! Le reamintesc directorilor unităților care au beneficiat de astfel de terenuri că avem și o hotărâre de consiliu local în acest sens. Așa cum Primăria Târgu Jiu a găsit soluții pentru amenajarea acestor baze sportive, școlile, la rândul lor, trebuie să găsească soluții pentru a le permite copiilor din cartiere accesul pe terenurile de sport, chiar și în weekend“.