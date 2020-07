Un cunoscut om de afaceri din Gorj, acuzat de fals de finul său care i-a fost angajat. Patron: „Eu nu mi-aș permite să-i țin vreun leu“

Un cunoscut om de afaceri din județul Gorj este acuzat de către finul său, care i-a fost angajat mai mulți ani, de falsuri și înșelăciune. Ion Laurențiu Drumen, din Tismana, susține că fostul său patron, Ion Pau, a semnat statele de salariu în locul său și că nu a încasat ultimul salariu: „Am lucrat la firma lui timp de opt ani. Am încetat colaborarea. Nu mi-a dat nici ultimul salariu. Am lucrat ca șofer de TIR. Eram plătit doar la kilometru. Nu îmi dădea salariul de bază. Este cercetat penal pentru că el semna pe statele mele de salariu. L-am acționat în judecată și instanța a decis că este vorba de fapte de natură penală. Pe statele mele de plată sunt semnăturile lui“.

În plângerea penală, Ion Laurențiu Drumen, susține semnăturile au fost folosite la ITM Gorj: „Domnul Pau Ion s-a folosit de mai multe înscrisuri, reprezentând liste de avans chenzinal și state de plată, care în dreptul numelui meu nu poartă semnătura mea, semnătura este contrafăcută sau a altor persoane. (…) Eu am fost salariat al societății. Întrucât nu mi-au fost achitate drepturile salariale și nu s-a luat act de demisia mea, ci mi-a fost desfăcut contractul de muncă din vina mea exclusivă m-am adresat inițial ITM Gorj, iar apoi am formulat acțiune în instanță. Din adresa nr. 13278/CM/2019 a ITM Gorj rezultă că administratorul Pau Ion s-a folosit de înscrisurile semnate în fals și în fața inspectorilor ITM, întrucât aceștia menționează că ștatele de plată prezintă semnătura de ridicare a drepturilor salariale. Însă, astfel, cum voi arăta mai jos semnăturile existente pe statele de plată nu-mi aparțin“.

Cum răspunde Ion Pau

Omul de afaceri răspunde acuzațiilor și spune că finul său a comis nereguli, pentru că transporta obiecte pentru care nu avea permisiunea lui sau documente. Ion Pau spune că este finul său, la fel ca și părinții lui, astfel că nu putea să-i rețină bani în mod nejustificat: „Se învățase la potlogării. L-am trimis să facă o cursă cu mobilă în Germania, pentru că eu sunt producător de mobilă, iar la întoarce, ca să nu vin cu mașina goală, efectuez transport de marfă. A trebuit să încarce pentru o firmă din două locuri din Germania, de la o firmă trei «obloane», iar de la alții un «oblon». A încărcat din primul loc și apoi, când să încarce și din al doilea loc, nu a mai putut să preia marfa pentru că încărcase el cu biciclete luate de nu știu unde. Nu l-au mai primit să încarce. Mi-a scăzut 400 de Euro din cursă. A spus că-i plătește el. Este finul meu. Eu și cu soția lui l-am botezat și tot noi i-am cununat părinții lui și eu l-am botezat pe tatăl lui. Părinții mei au cununat bunicii lui. Eu nu mi-aș permite să-i țin vreun leu“. De asemenea, omul de afaceri spune că fostul său angajat îl ruga să-i lase banii la alte persoane pentru că ajungea din curse în diferite momente ale zilei: „Mă suna când venea din cursă, pentru că ajungea noaptea și îmi trimitea mesaj să-i las banii unui maistru din schimbul doi. Eu îi dădeam banii persoanei respective, care semna că i-am dat banii. Mă suna: «Vedeți că plec la noapte. Vă rog să-mi lăsați și mie banii pe scaunul mașinii». Doar noi aveam cheie de la mașină și îi lăsam banii pe scaun. Când i-am spus tatălui său ce face i-a venit să cadă din picioare. I-am spus să nu mai ia nimic în mașină pentru că pot să fie probleme. De atunci, parcă am pus gaz pe foc“.

Omul de afaceri spune că în timpul unei curse a fost o problemă tehnică la o roată, iar după ce s-a întors din cursă au apărut o serie de disensiuni, astfel că și-a dat demisia: „Probabil căuta motive să plece, pentru că după ce s-a întors a început să dea toate camerele de frânare jos. Oamenii m-au anunțat și am mers la el. I-am spus că nu trebuie să facă acest lucru, pentru că nu sunt defecte, iar dacă e vreo problemă o înlocuim pe cea care este defectă. Nu a trecut două minute că a venit cu demisia. I-am spus că trebuie să stea 20 de zile lucrătoare. Atunci parcă a înnebunit. (…) I-am spus să ne socotim pentru ultimele două curse. I-am dat 1.000 de lei avans. Îmi dăduse 200 de euro din cei 400 pentru cursa cu bicicletele. Mi-a spus să-i rețin banii. I-am spus să-mi dea telefonul firmei pe care-l cumpărase cu o săptămână în urmă, dar mi-a spus să-i rețin banii pentru el. I-am spus că are să îmi mai dea o amendă de 105 euro pe care a achitat-o cu cardul firmei. Mi-a spus să-i rețin și această sumă. Apoi, mașina era lovită. Se pare că a lovit-o o pasăre, dar el nu a spus nimic și nu mai putem să merg la asigurator pentru a acoperi dauna. Mi-a spus să văd cât costă și să-i opresc banii. Pentru toate aceste lucruri, am martori. A doua zi m-a reclamat la ITM că nu îi dau banii. Este foarte adevărat că atunci când îi lăsam banii, eu semnam, dar este semnătura mea, iar el și-a primit banii. Am martori că lăsam banii“