Verișorul unui fost prim ministru susține că socrul primarul Filip i-a confiscat documentele de studii

Gheorghe Ungureanu, în vârstă de 60 de ani, care trăiește în Mătăsari, verișorul fostului prim ministru Răzvan Mihai Ungureanu, se plânge de faptul că patronul unei firme cu sediul în Giurgiu i-a confiscat diploma de studii și alte documente în original și, astfel nu se mai poate angaja. Patronul acuzat este Florin Lupu, socrul primarului orașului Rovinari, Robert Filip.

Gheorghe Ungureanu povestește că s-a angajat la firma lui Lupu în toamna anului trecut și că, după puțin timp, a fost trimis acasă, alături de alți colegi. Acesta susține că efectua lucrări la un drum de modernizarea căruia se ocupa omul de afaceri Ion Iordache, de la Turceni, care controlează societatea Ydail, în prezent consultant PSD pentru alegerile locale.

„M-am angajat la o firmă cu sediul în Giurgiu, în meseria de mecanic utilaj terasier, pe autogreder. M-am angajat pe data de 5 septembrie și am lucrat până în noiembrie, după care ne-a trimis acasă. O parte din angajați au lucrat în continuare, iar alții au fost trimiși acasă. Mi-a spus să merg acasă că mă va suna când trebuie să mă întorc la muncă. A spus că o să ne plătească în continuare salariul, lucru care nu s-a întâmplat. (…) Am lucrat la drumuri. Eram închiriați la firma nașului său, Ion Iordache. Eu am lucrat la drumul dintre localitățile Grozești – Strehaia. Nu știu ce s-a întâmplat între ei“.

I s-a desfăcut contractul cu acordul părților, dar nu a știut

Gheorghe Ungureanu susține că nu a știut că i s-a desfăcut contractul de muncă cu acordul părților și a aflat acest lucru atunci când a mers la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj: „Mi s-a desfăcut contractul de muncă cu acordul părților. Am semnat un teanc de hârtii, dar nu mi s-a spus despre ce anume este vorba. Am fost la ITM pe data de 4 martie și am aflat acest lucru. A fost o surpriză, pentru că eu nu știam de acest lucru“.

Actele sunt confiscate de patronul Lupu

Cea mai mare supărare a bărbatului este că patronul Florin Lupu refuză să-i dea actele în original ca să se poată angaja în altă parte: „Când m-am angajat, atât eu, cât ceilalți colegi, am prezentat toate actele în original, inclusiv diploma de studii, pentru că așa ne-a cerut. Nu le-am primit înapoi. Probabil că le este frică de faptul că pleacă oamenii și se angajează în altă parte. Eu pot să mă angajez la o altă firmă, dar nu îmi dă diploma și banii. Îl sun mereu, dar nu răspunde la telefon. Vreau să îmi dea actele, în primul rând“

Contactat de reporterii Impact în Gorj, Florin Lupu nu a vrut să comenteze: „Nu pot să vorbesc acum. Vă sun eu peste 30 de minute“. Omul de afaceri nu a revenit pentru a oferi alte informații.