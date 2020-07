Vezi cum a testat primarul Romanescu lucrarea de 100 mii de lei de pe centrul Târgu Jiului!

Societatea din Ilfov care a efectuat lucrări de întreținere pe zona pietonală din centrul Municipiului Târgu Jiu a finalizat lucrarea. Muncitorii au muncit pe repede înainte, lucru observat cu ochiul liber. Mici porțiuni cârpite au rămas în urma celor două zile de lucru.

Autoritatea publică a testat astăzi peticile de beton aplicate ici colo pe suprafața zonei pietonale din centrul orașului. Primarul Marcel Romanescu speră ca măcar un an să țină cârpeala de 100 mii de lei.“Este o lucrare provizorie pe care am făcut-o. Avem deja proiectul finalizat pentru realizarea unei noi soluții, de fapt cea inițială, care presupunea amenajarea centrului orașului pe bază de piatră. Văzând că apar foarte multe probleme și sunt foarte multe zone afectate de acest ciment amprentat care se fărâmițează, am considerat că trebuie intervenit, atât pentru siguranța cetățenilor, cât și pentru aspectul, sper eu, puțin mai plăcut al centrului orașului. Noi sperăm ca aceste lucrări să țină cel puțin un an de zile. Eu mi-aș dori și puțin mai mult, pentru că sunt făcute de o societate specializată, nu din județul Gorj. Sper ca cel puțin un an de zile să nu mai intervenim pe această suprafață din zona centrală. A venit o firmă din alt județ, care a mai realizat în trecut astfel de lucrări. Cu greu a fost convinsă și această societate să vină la Târgu Jiu, însă aveam nevoie, cel puțin în fața Teatrului și în Piața Prefecturii. A fost o singură intervenție și am avut mai multe discuții cu societăți de construcții din municipiul Târgu Jiu, dar nimeni nu și-a dorit să preia această lucrare.”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Nemulțumirea cetățenilor

Lucrarea efectuată nu îi mulțumește pe cei care plătesc taxe și impozite. Oamenii susțin că se așteptau la altceva. „Sincer, când am văzut mobilizarea am crezut că vor face un lucru bun dar m-am înșelat! Aceleași cârpeli, bani aruncați pe geam!”, ne-a transmis un târgujian.

„Este foarte inestetic, la cum se prezintă nu cred că rezistă după o ploaie zdravănă. Autoritățile ar trebui să fie mai atente la modul în care cheltuiesc banul public “, ne-a transmis un alt cetățean.