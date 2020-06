Victima lovită de mașina deputatului Elvira Șarapatin, certată de parlamentar pentru că a fost deranjat pentru un lucru minor

Victima care a fost lovită cu mașina de teren pe trecerea de pietoni de către deputatul PSD Elvira Șarapatin face mărturisiri șocante. Astfel, aceasta a văzut că l-a lovit și a demarat în trombă. Mai mult decât atât, Cosmin Rădescu, în vârstă de 50 de ani, susține că i-a făcut semn să oprească, dar aceasta a plecat în mare viteză.

Bărbatul, din localitatea Novaci, care lucrează ca paznic la Uzina Mecanică Sadu, a povestit cum a avut loc accidentul: „Eram la trecerea de pietoni de la Romtelecom, din zona centrală.

O mașină a oprit și pe urmă a venit și mașina asta de teren. Am văzut că era o doamnă la volan, care vorbea la telefon. A oprit pe linia care demarchează trecerea de pietoni. Am făcut pasul pe trecerea de pietoni. M-am uitat la dânsa și ea avea capul băgat sub bord și căuta ceva. I-am văzut doar creștetul capului. Apoi, brusc mașina a țâșnit către mine. Am văzut botul mașinii că vine către mine și am pus mâinile pe capotă. M-a luat pe capotă. S-a auzit un zgomot în urma loviturii și dumneaei a ridicat capul și am văzut-o. M-am dat puțin într-o parte. M-am gândit că poate este băută sau drogată, pentru că nu găseam altă explicație. Eu nu am știut cine este, dar un domn de pe trotuar a spus «Ea este deputat și uite ce face, în loc să ne apere, ne omoară pe trecerea de pietoni»“.

Deputatul Elvira Șarapatin a demarat în trombă.

„Am crezut că este băută sau drogată“

Bărbatul a urmărit mașina care s-a oprit în intersecția cu sens giratoriu aflată la o distanță de câteva zeci de metri de trecerea de pietoni. I-a făcut semn femeii aflate la volan să oprească, dar aceasta a refuzat, deși l-a observat, și a plecat în trombă: „M-am uitat după dânsa, dar a plecat în trombă. Ea a ajuns la intersecția cu sens giratoriu unde era un blocaj. M-am dus după ea, i-am făcut semn să oprească, s-a uitat la mine, dar a plecat în viteză. M-am dus în parc să stau pe o bancă, pentru că nu mai puteam. Aveam și o vânătaie la picior. Am sunat la 112 și a venit un echipaj de la ambulanță și, apoi, poliția. Le-am explicat că fugit de la fața locului“.

Certat că a deranjat-o pentru un lucru minor

Bărbatul lovit pe trecerea de pietoni de mașina Elvirei Șarapatin spune că aceasta a venit la locul în care se afla, însoțită de un echipaj de poliție, deși reprezentanții Inspectoratului de Poliție Gorj au anunțat că ea s-a întors singură. Mai mult decât atât, Elvira Șarapatin era enervată că a fost deranjată pentru un lucru așa de minor: „Era supărată, că sunt lucruri minore și ea nu stă de vorbă pentru așa ceva“.

Bărbatul spune că aceasta a continuat să-l certe și la sediul Poliției, când au mers să dea declarații despre incidentul rutier.

Deputatul PSD a mers la spital

Cosmin Rădescu susține că deputatul Elvira Șarapatin a venit la spital, unde a mers pentru a i se efectua investigații medicale: „Când am intrat acolo, dânsa era pe hol. Nu știu ce a vorbit cu domnii doctori, că pe urmă am fost scos din spital. Eu le-am spus că nu mă simt bine, dar doctorul mi-a spus că nu am nimic și că nu pot să ocup patul“. Cosmin Rădescu vrea să se interneze din nou pentru că are în continuare dureri: „Am dureri la coaste, în spate, și la picior“. Acesta se deplasează cu greutate, șchiopătând. Bărbatul a mers astăzi la Serviciul de Medicină Legală și a primit un certificat medical de cinci-șase zile de îngrijiri medicale. Mai mult decât atât, acesta mers să se interneze din nou în spital pentru că nu se simte bine.

Deputatul Elvira Șarapatin nu a putut fi contactată pentru a prezenta un punct de vedere cu privire la cele întâmplate.

Ce spune medicul care l-a tratat pe Cosmin Rădescu

Florin Nițu, medicul ortoped care l-a tratat pe pacient și care este purtătorul de cuvânt al spitalului a precizat: „Pacientul s-a prezentat în data de 12 iunie, în jurul orei 12.30, cu durere lombo-sacrată și o echimoză la nivelul femurului stâng apărute în urma unui accident rutier. În urma investigațiilor clinice și paraclinice s-a stabilit de către medicul de urgență efectuarea unei radiografii pe coloana lombo-sacrată, de bazin și de femur pe partea stângă, care nu au arătat leziuni traumatice recente și au evidențiat existența unor leziuni de spondiloză la nivelul coloanei lombo-sacrate. De asemenea, i s-a efectuat o ecografie abdominală, care nu a decelat lichid liber la nivelul cavității abdominale. A fost solicitat consult de specialitate ortopedic, iar la prezentarea la medicul specialist avea acuze moderate, fără leziuni neuro-vasculare la nivelul membrelor inferioare. Au fost recomandate medicamente de tip antiinflamator, nesteroidiene, aplicarea de gheață local la nivelul echimozei. De asemenea, pacientul a fost sfătuit să revină ori de câte ori persistenței sau în cazul apariției unor simptome noi“.