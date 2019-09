Vizită CNI la Stadionul Municipal. Se realizează recepția!

A demarat procesul de recepție al Stadionului Municipal. Reprezentanții Companiei Naționale de Investiții au ajuns la Târgu Jiu. Primarul speră ca în câteva zile arena să primească ok-iul pentru a putea fi preluat de municipalitate.

Directorul Companiei Naționale de Investiții, Adrian Cefalan, a venit personal la Târgu Jiu pentru a participa la procesul de recepție a arenei. Acesta a mers împreună cu comisia formată la nivelul Primăriei Târgu Jiu în incinta stadionului. Primele zone inspectate au fost căile de acces, vestiarele, tribunele și spațiile tehnice. „Din discuțiile avute cu cei de la CNI, în trei sau maxim 4 zile, vor face constatările la fața locului urmând să notifice constructorul dacă mai sunt lucrări de efectuat. Dar, se poate face recepția și se pot da anumite măsuri și pe perioada după recepționarea lucrării. Ne vor putea face o adresă imediat după ce se face recepția să introducem în patrimoniu municipalității stadionul din Târgu Jiu. Rămâne să vedem cum vor stabili la fața locului. Nu știu exact cum se procedează pentru că nu am avut parte de o astfel de recepție”,

Inaugurare cu fapt

În privința inaugurării, municipalitatea are planuri mari. Deși a ratat mai multe competiții sportive anunțate, Romanescu încă speră la un meci mare. „Noi am prevăzut anumite sume pentru inaugurarea stadionului. Știu că e un meci oficial pe 5 octombrie, Pandurii – Petrolul Ploiești, meci pe care îl am în vedere. Dar după ce vorbesc clar cu cei de la CNI încerc să abordez și FRF, să văd dacă ne pot oferi un meci al vreuneia dintre naționalele României. Dacă nu , încercăm altceva! Oricum inaugurare se va face doar după omologarea arenei”, a mai declarat primarul Municipiului Târgu Jiu.