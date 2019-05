Dăncilă promisiune pentru sindicatele din CEO: o să facem! Aveți încredere!

Premierul Viorica Dăncilă a ajuns în weekend la Gorj unde a participat la mai multe întâlniri. Prima oprire a oficialului a fost la Complexul Energetic Oltenia. Aici, prim ministru a stat de vorbă cu factorii implicați în activitatea minieră și le-a transmis planurile pe care Guvernul le are în sprijinirea gigantului energetic. În vizita de lucru Dăncilă a fost însoțită de ministrul Ioan Deneș, șeful Secretariatului General al Guvernului – Toni Mihail Grebla și secretarii de stat de la Energie Andrei Maioreanu și Doru Vișan, dar și senatorul Claudiu Manda.

Șeful Guvernului a fost așteptată la poarta Sucursalei Rovinari de sute de oameni. Toți aveau pe buze același mesaj menținerea activității miniere în Gorj. După mai multe discuții purtate cu administrația CEO dar și liderii de sindicat Dăncilă a declarat că Ministerului Energiei îi revine rolul de a ține pe viitor legătura cu viitorul comisar european pentru energie, astfel încât să fie găsite pârghii care să compenseze financiar costurile foarte ridicate a certificatelor de CO2. „Am discutat cu conducerea Complexul Energetic Oltenia, cu liderii de sindicat, am ascultat opinia fiecăruia, am identificat principalele două probleme, acestea sunt legate de certificatele de CO2, altă problemă este legată de investiţii, o altă problemă este legată de faptul că media de vârstă este de 50 de ani şi că trebuie să aducem tineri care să ducă mai departe acest specific. Pe lângă eforturile la nivel de Guvern, trebuie să facem eforturi şi la nivel european, se formează o nouă comisie, trebuie ca Ministerul Energiei să ia legătura cu viitorul comisar pentru energie astfel încât să găsim pârghii care să compenseze financiar costurile foarte ridicate ale certificatelor de CO2 şi, în acelaşi timp, sper că europarlamentarii, am convingerea de fapt, că europarlamentarii vor ridica această problemă şi pe amendamentele pe care le vor pune în cadrul comisiei de industrie, în cazul comisiei pe energie, vor putea să atenueze din costul într-adevăr foarte ridicat al certificatelor de CO2″, a spus Dăncilă după o întâlnire la Termocentrala Rovinari cu conducerea Complexului Energetic Oltenia .

Pași spre mai bine

La poarta Complexului premierul Viorica Dăncilă a dat mâna cu liderul de sindicat Dumitru Pârvulescu care a adus în discuție rolul Consiliului Concurenței. Oficialul i-a răspuns rapid ” o să facem! Aveți încredere!”. Pe de altă parte prim ministrul României a afirmat că Guvernul continuă să emită hotărâri pentru exproprieri. „Avem deja două exproprieri în circuit, scoaterea din fond forestier, avem cele două în circuitul de avizare şi pe anul 2019 mai avem în plan încă patru hotărâri de Guvern pentru realizarea exproprierilor, deci şi acest aspect este o prioritate pentru Guvernul României”, a precizat premierul.

Anchetă finalizată

Oficialul a mai declarat că echipa Corpului de Control este pe ultima sută de metri cu finalizarea anchetei desfășurate la Complex. Dăncilă va prezenta datele în perioada imediat următoare. „Corpul de Control al primului ministru a efectuat un control la Complexul Energetic Oltenia, peste două săptămâni am rezultatele controlului şi îl voi face public”, a spus premierul Viorica Dăncilă, după o vizită la Complexul Energetic Oltenia.