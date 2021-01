Fostul secretar de stat din Ministerul Energiei face apel la Hidroelectrica pentru finalizarea investițiilor de pe Jiu

Andrei Maioreanu, fostul secretar de stat din cadru Ministerului Energiei, consideră că inundațiile și viitura de pe Jiu ar fi putut fi evitate dacă se finalizau lucrările de amenajare hidroenergetică a râului Jiu. Hidroelectrica nu este interesată să finalizeze lucrările care trenează de mulți ani de zile atât pe Defileul Jiului, cât și pe sectorul Valea Sadului-Vădeni.

„Am vorbit mult despre Jiul care s-a umflat și a rupt zăgazurile încă de sus, din Valea Jiului. Sunt inundații grave, pământuri, gospodării și oameni sunt în pericol.

Și am vorbit despre acele amenajări hidroenergetice mari, cu funcțiuni complexe, cum este și ,,Amenajarea hidroenergetică a răului Jiu pe sectorul Valea Sadului-Vădeni”. Și mai sunt și altele în țară. Acestea au intrat în patrimoniul Hidroelectrica, iar compania le privește exclusiv în termeni de profitabilitate. Dar aceste amenajări au fost gândite și pentru apărarea împotriva inundațiilor a localităților, obiectivelor economice și căilor de comunicație din zonă, asigurarea cu apă pentru irigarea unor suprafețe semnificative de teren agricol precum și asigurarea unui debit suplimentar în aval pentru alimentarea cu apă a localităților și obiectivelor industriale și economice. Asta înseamnă funcțiuni complexe.

Ca secretar de stat în Ministerul Energiei, am început demersuri pentru a nu renunța la aceste amenajări, chiar dacă nu sunt mari producătoare de energie. Rosturile multiple pe care le au le fac necesare. Ce bine ar fi fost ca aceasta de pe Jiu să fie gata acum, să putem controla viiturile!…

Am inițiat discuții cu Hidroelectrica, dar compania are drumul ei liber în piață, era și este nevoie de participarea mai multor ministere pentru a le duce la bun sfârșit: ape, mediu, transport, agricultură. Am deschis această cale după mulți ani în care singura soluție părea abandonul. Am lăsat celor care conduc acum domeniul energetic o cale deschisă de dialog cu toți factorii responsabili. Viiturile nu sunt colorate politic, discuțiile ar fi trebuit să continue, soluția stăvilirii furiei apelor este în puterea noastră“, a transmis Andrei Maioreanu.