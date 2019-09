Societate a Complexului Energetic Oltenia se reprofilează pe lucrări agricole

2Minprest Serv, societate din cadrul Complexului Energetic Oltenia, a început să presteze și lucrări agricole. Reprezentanții firmei anunță că persoanele interesate pot să apeleze pentru efectuarea de diferite lucrări agricole.

Gabriel Giorgi, directorul Minprest Serv, a spus că societatea are experiență în efectuarea de lucrări de acest fel, pe care le-a desfășurat în contractele încheiate cu Complexul Energetic Oltenia și au fost făcute mai multe investiții în utilajele necesare: „Lucrările acestea nu sunt o noutate pentru noi, deoarece, de-a lungul timpului, am efectuat aceste lucrări agricole în contractele pe care le-am desfășurat cu Complexul Energetic Oltenia. Este vorba de întreținerea plantaților de salcâmi, efectuarea de gropi pentru plantat salcâmi, întreținerea ulterioară a plantațiilor“.

Investiții în achiziționarea de utilaje

Directorul Minprest Serv a spus că s-au achiziționat în ultimii ani utilajele necesare pentru desfășurarea de lucrări agricole: „În ultimii ani am tot utilat și am investit foarte mult în echipamente agricole. Este vorba de tractoare, de rotosape, de disc agricol, plug, burghiu pentru efectuarea gropilor și executăm acele gropi pentru plantarea de diferite specii de arbori“.

„Încep comenzile să ajungă la noi în firmă“

Gabriel Giorgi a menționat că există solicitări pentru efectuarea de lucrări agricole: „Am constatat că există cereri pe piață și ne adresăm unui segment de populație, pentru activități pe suprafețe mici, pentru că nu avem echipamente pentru a presta pe suprafețe foarte mari. Am ieșit pe piață și deja am avut un succes destul de mare în primăvara acestui an și încercăm să ne dezvoltăm. Am împărțit pliante pe la toate casele pe unde avem sediul și încep comenzile să ajungă la noi în firmă“.