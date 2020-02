Suma obținută pentru salariile angajaților din CEO în urma discuțiilor cu minitrul Energiei

Liderii de sindicat din cadrul Complexului Energetic Oltenia s-au întâlnit, ieri, cu ministrul Economiei, Energiei și Mediul de Afaceri, Virgil Popescu.

Conform sindicaliștilor prezenți la discuții, s-a obținut o majorare a fondului pentru salarii cu peste 20 de milioane de lei mai mult față de suma propusă inițial, care va însemna o creștere cu peste 10 la sută a veniturilor angajaților.„După primele discuții pe care le-am avut cu administrația, ni s-a prezsntat o msire a fondului de salarii cu 44 milioane de lei. Noi, sindicatele, nu am fost de acord cu propunerea oferită. Am mers la București împreună cu alte federații, iar în urma negocierilor cu domnul ministru Virgil Popescu, am reușit să obținem o mărire de 66 milioane de lei la fondul de salarii și 14 milioane pentru mărirea facilităților, respectiv primele. Procentual, creșterea salarială va fi de peste 10%“, a precizat Bogdan Bejinaru, președintele Sindicatului Salariaților din CEO.