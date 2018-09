Victor Ponta: memorandumul nu rezolvă nimic! Guvernul vorbește despre riscul de insolvență și faliment la CE Oltenia!

Fostul premier, Victor Ponta, deputat de Gorj și președintele Pro România, a susținut ieri la Târgu Jiu o conferință de presă în care a făcut public memorandumul încheiat de Guvern, cu privire la acoperirea prețului certificatelor de CO2. Amintim că CE Oltenia nu poate să-și achiziționeze certificatele de carbon obligatorii, neavând cei peste 200 de milioane de euro necesari. Prețul de CO2 a trecute de pragul de 25 de euro iar compania nu a provizionat această sumă. Prin urmare, CEO riscă falimentul, anunță Victor Ponta.

„Ne-am întors la 2011! La CEO sunt probleme foarte mari, tratate în mod neserios. Trebuie să cumpere certificate CO2 de peste 200 milioane de euro. Evident că nu au 200 de milioane de euro, evident că nu le dă nicio bancă comercială împrumut și este evident că nici statul român nu poate să le dea ajutor de stat – acest lucru fiind împotriva reglementărilor europene.

În acest memorandum se menționează, și este pentru prima dată, după știința mea, când se vorbește despre riscul de intrare în insolvență a CE Oltenia și chiar faliment, din cauza pierderilor financiare și incapacității de plată… Este prima dată când acești termeni se folosesc într-un document al Guvernului. Al doilea lucru, cel mai rău, este că acest memorandum nu dă soluții. Știți ce scrie în acest memorandum? Se aprobă inițierea de către Ministerul Energiei a măsurilor concrete de restructurare, reorganizare….Adică, „am aprobat că o să aprobăm…” Care sunt, domnule măsurile? Plus, o minciună: Ministerul Energiei cu sprijinul Consiliului începe consultări cu Comisia Europeană. Vă spun de pe acum, Comisia Europeană nu poate să spună că toată lumea cumpără certificate CO2, mai puțin CEO. Este o soluție care nu există. De fapt, acest memorandum este o pasare a responsabilităților. Cert este că până la 30 aprilie, 2019, dacă nu se cumpără certificatele, amenda va fi de 100 de euro pe certificat. Și asta, înseamnă retragerea autorizației de mediu și insolvență, faliment. Eu cred că pentru județul Gorj nu există alternativă economică la CEO și pentru România nu există alternativă la producția de energie pe lignit. Iar 30 aprilie,2019, în materie de proceduri… e mâine! Nu s-a rezolvat nimic cu acest memorandum. Cred că aceasta este o problemă a județului pe care în 2012 am reușit s-o rezolvăm dar, în 2019, va fi mult mai greu. Și este un important semnal de alarmă pe care vreau să-l trag. Dacă la București nu-l aude nimeni, la Târgu Jiu și în Gorj, să-l audă toată lumea fiindcă este vorba de viața tuturor de aici. Fac un apel punlic către toți care reprezentăm județul, care au pus umărul în mai multe situații dificile, să ne strângem, să lăsăm deoparte ordinele de partid și să găsim din nou o soluție pentru că, de data asta, în 2019 va fi mai rău decât în 2012”, a mai spus Ponta.