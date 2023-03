Târgu Jiu: ”Intimitate fără timiditate”, un workshop la care au participat peste 50 de tineri

Peste 50 de tineri au participat miercuri, 29 martie, la un workshop pe tema educației sexuale, denumit ”Intimitate fără timiditate”, susținut de un psiholog cu 30 de ani de experiență, Larisa Ciulpan.

Întâlnirea a avut loc în cadrul evenimentelor dedicate programului Târgu Jiu, Capitala Tineretului din România (CTR) și a fost organizat de Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație. Astfel de workshopuri au loc lunar, pe diverse teme, sub ghidajul unui psiholog ori psihoterapeut.

Dialogul a fost dinamic, iar întrebările au fost din toate domeniile. ”Mă bucur că au răspuns atât de mulți tineri și am văzut astăzi că este o nevoie mare, pentru că sunt multe întrebări. Abia aștept următoarele întâlniri”, a spus Loredana Ciulpan, psiholog și psihoterapeut.

Au fost adresate multe întrebări, legate de curiozități sexuale până la problemele familiale. Le-au fost explicate câteva noțiuni legate de boli cu transmitere sexuală, biologia organelor sexuale, metode contraceptive, etc.

Pentru a crea un spațiu cât mai intim și sigur, întrebările au putut fi puse și prin intermediul unor bilețele anonime.

Drept urmare, 90% din întrebări au fost adresate în acest fel. ”Dacă am avut relații intime și apoi am o infecție urinară înseamnă că am o boală cu transmitere sexuală?”, ”Ce facem atunci când partenerul nu vrea să folosească prezervativ?”, ”Cum pot trece peste despărțirea părinților mei?”, ”Cum să nu mai fi gelos?” ”Simt că sunt greu de iubit, ce aș putea să fac?”, sunt doar câteva întrebările menite să confirme nevoia tinerilor de a fi îndrumați, sprijiniți și ascultați, astfel încât să fie informați și să ia decizii mai bune.

În continuare, în data de 6 aprilie, va avea loc o petrecerea START PARTY, tematica fiind muzica retro, în Club Caractere (link eveniment- https://www.facebook.com/events/1412803899512005/?ref=newsfeed).

În data de 8 aprilie are loc a patra conferință ”Zbateri și Dezbateri” la care invitat este coach-ul și trainerul Ovidiu Nistor. Evenimentul are loc la amfiteatrul Facultății de inginerie (link eveniment- https://www.facebook.com/events/791629125895018/?ref=newsfeed).

Reamintim că programul CTR este pus în practică de patru organizații care au format Federația START, cu sprijinul și în colaborare cu Primăria Târgu Jiu.