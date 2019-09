Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

30.09.2019

09:00 – 17:00 -Târgu Jiu-PTA GSM Orange (terț)

09:00 – 17:00 Com. Leleşti – PTA Staţie Ursăţei (terț), PTA Ursăţei 1, PTA Ursăţei 2 – sat Ursăţei, PTA Rasoviţa – sat Rasoviţa

09:00 – 17:00 Com. Arcani – PTAB AMV Solar Helios (terț), PTA Iris Argo (terț), PTA Citex Arcani (terț), PTA Arcani 1‚ PTA Arcani 2, PTA Arcani 3 – sat Arcani, PTA Sroieşti – sat Stroieşti, PTA Campofeni – sat Campofeni, PTA Sănăteşti – sat Sănăteşti, PTA Baza Tratament Aprilia (terț)

09:00 – 17:00 Com. Runcu – PTA Runcu 1, PTA Runcu 2, PTA Runcu 3, PTA Runcu 4, PTAB Runcu 5 – sat Runcu, PTA Cariera Răchiţi (terț), PTA Semenciuc (terț)

09:00 – 17:00 Com. Băleşti – PTAB Staţie Epurare Stolojani – sat Stolojani

01.10.2019

09:00 – 12:00 Com. Turburea – PTA nr. 1 Poiana – sat Poiana – parţial

12:00 – 15:00 Com. Turburea -PTA nr. 3 Poiana – sat Poiana – parţial

10:00 – 18:00 Com. Brăneşti – PTA Brăneşti 1, PTA Brăneşti 2 – sat Brăneşti ; PTA Capu Dealului 1 – sat Capu Dealului -parţial; PTA Avicola CD 2 (terț)

09:00 – 17:00 Com. Arcani – PTA Orange (terț)

09:00 – 17:00 Com Runcu – PTA Bâlta 1, PTA Bâlta 2, PTA Bâlta 3, PTAB Sală Sport Bâlta – sat Bâlta, PTA Bâltişoara – sat Bâltişoara; PTA Valea Mare 1, PTA Valea Mare 2 – sat Valea Mare, PTA Epurare (terț)

02.10.2019

09:00 – 12:00 Rovinari – PTA Vârţ nr. 2 – sat Vârţ, parţial

12:00 – 15:00 Rovinari – PTA Poiana nr. 4 – sat Poiana, parţial

09:00 – 17:00 Com. Arcani – PTA Orange (terț)

09:00 – 17:00 Com. Runcu- PTA Bâlta 1, PTA Bâlta 2, PTA Bâlta 3, PTAB Sală Sport Bâlta – sat Bâlta, PTA Bâltişoara – sat Bâltişoara, PTA Valea Mare 1, PTA Valea Mare 2 – sat Valea Mare, PTA Epurare (terț)

03.10

09:00 – 12:00 Com. Ioneşti – PTA Gura Şuşiţei – sat Gura Şuşiţei

12:00 – 15:00 Com. Negomir – PTA Orzu – sat Orzu

10:00 – 18:00 Com. Fărcăşeşti – PTA 1 Peşteana De Jos, PTA 2 Peşteana De Jos – sat Peşteana De Jos

09:00 – 17:00 Com. Arcani – PTA Cristalida (terț)

09:00 – 17:00 Com. Peştişani- PTA Frânceşti 1, PTA Frânceşti 2 – sat Frânceşti, PTA Drăgoieşti – sat Drăgoieşti, PTA Hobiţa – sat Hobiţa, PTA Seuca – sat Seuca, PTA Brădiceni – sat Brădiceni, PTCZ Liceu Peştişani – sat Peştişani, PTA CFC Agregat (terț)

04.10.2019

09:00 – 12:00 Com. Văgiuleşti – PTA Covrigi – sat Covrigi

12:00 – 15:00 Com. Peștișani- PTA Hobiţa – sat Hobiţa

10:00 – 18:00 Com.Urdari – PTA 1 Hotăroasa, PTA 2 Hotăroasa – sat Hotăroasa, PTA 1 Urdari, PTA 2 Urdari, PTA 3 Urdari, PTA 4 Urdari – sat Urdari

PTA 1 Fântânele, PTA 2 Fântânele – sat Fântânele PTA Stație Epurare Urdari (terț)

09:00 – 17:00 Com. Runcu -PTA Runcu 1, PTA Runcu 2 , PTA Runcu 3 , PTA Runcu 4, PTAB Runcu 5 – sat Runcu ), PTA Semenciuc (terț)

09:00 – 17:00 Com. Arcani- PTA Sănăteşti – sat Sănăteşti, PTA Arcani 3 – sat Arcani – parţial

09:00 – 17:00 Com. Arcani – PTA Arcani 2 – sat Arcani , parţial, PTA Sroieşti – sat Stroieşti PTA Campofeni – sat Campofeni

09:00 – 17:00 Com. Băleşti- PTAB Staţie Epurare Stolojani – sat Solojani

05.10.2019

09:00 – 17:00 Com. Peştişani- PTA Drăgoieşti – sat Drăgoieşti, PTA Hobiţa – sat Hobiţa, PTA Seuca – sat Seuca, PTA Brădiceni – sat Brădiceni, PTA CFC Agregat (terț)

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.