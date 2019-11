Acuzată că a golit casa unui pensionar de 92 de ani. A furat chiar și borcanele cu murături și zacuscă

O femeie, din Târgu Jiu, care a fost primită într-o locuință pentru a avea grijă de un bătrân în vârstă de 92 de ani este acuzată de fiica acestuia că a furat tot ce i-a căzut în mână, inclusiv borcanele cu zacuscă, murături și ceapa.

Veronica Dafinoiu a mărturisit, într-o postare pe FACEBOOK, că a primit-o în casă pentru că spunea că nu are unde să locuiască și că i-a oferit un salariu pentru a avea grijă de tatăl ei, dar aceasta i-a furat pensia și alte bunuri din locuință:

„Am primit-o în casa tatălui meu spunându-mi că nu are unde să stea, plătită fiind cu un salariu lunar+cazare+mâncare, ca să aibă grijă de tatăl meu, a avut grijă să fure TOT‼

Pensia tatălui meu, cu vârsta de 92 ani, pentru care el a muncit o viața întreagă! Banii care erau în casă+cardul de la bancă!Hainele mele, hainele tatălui meu și ale fiicei mele – inclusiv ciorapii! Vesela de bucătărie!

Tot ce am făcut pentru iarna: tocană, zacuscă, murături, ardei iute, 2 lăzi de ceapă etc! Și multe altele câte or mai fi‼

Aveți mare grijă dragi prieteni să nu ajungeți în capcana acestei femei în care de altfel am căzut și eu“.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliției al județului Gorj au anunțat că se efectuează verificări cu privire la acest caz.